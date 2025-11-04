Personalisierung von Gepäck und Reiseaccessoires

Sie ist auf Präzision, Langlebigkeit und Vielseitigkeit ausgelegt und ist kompatibel mit Koffern der Trunk-, Large-, Medium- und Small-Edition sowie einer speziellen Carry-On-Version – und eröffnet damit Kreativität und Personalisierungsmöglichkeiten.

Der neue UV-Drucker MonsterJet Luggage Edition verfügt über eine Einspannvorrichtung, die für makellose Stabilität und Ausrichtung sorgen und sich mühelos an gewölbte und strukturierte Kofferhüllen anpassen. Mit einer Druckfläche von 590 × 1200 mm und einem einstellbaren Abstand von 580, 750 oder 1000 mm passt sich der MonsterJet Luggage Edition nahtlos an unterschiedliche Gepäckabmessungen und -strukturen an.

Angetrieben von Azon UV TurboJet-Tinten (EN 71-3-zertifiziert und phthalatfrei) mit außergewöhnlicher Kratzfestigkeit liefert der Printer lebendige CMYK+Weiß+Lack-Drucke mit bis zu 2880 dpi und decken einen großen Farbraum an.

Mit vordefinierten Einstellungen in der RIP-Software bietet das System intuitive Anpassungsmöglichkeiten für den Druck auf Koffern verschiedener Größen und liefert Informationen zum Tintenverbrauch.

