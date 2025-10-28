Personalisierten Fotopuzzles liegen voll im Trend

Die B2-Digitaldruckmaschine mit fünf Farbwerken und einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 4.600 Bögen pro Stunde wird bei Ravensburger für vielfältige Anwendungen eingesetzt – insbesondere für die Produktion der stark nachgefragten personalisierten Fotopuzzles. Neben personalisierten Fotopuzzles liegen limitierte Sonderauflagen, 3D Puzzles und besondere Puzzleformen wie rund, quadratisch oder in Form des Motivs im Trend.

Digitale Erweiterungen wie Augmented Reality oder UV-aktive, nachtleuchtende Farben machen das Puzzeln vielseitiger und eröffnen neue, interaktive Dimensionen. Insbesondere für Weihnachten läuft die Produktion personalisierter Fotopuzzles in Ravensburg auf Hochtouren. Täglich verlässt eine beeindruckende Menge individuell gestalteter Puzzles samt passender Schachteln das Werk. Diese hohe Nachfrage veranlasste die Ravensburger Gruppe zu einer eingehenden Prüfung verschiedener digitaler Drucktechnologien und schließlich zur Investition in die HP Indigo 18K.

Druckqualität überzeugt im Test

Der Erstkontakt kam über das Business Development-Team von HP Indigo zustande. Diese Abteilung ist darauf spezialisiert, Marken und Unternehmen strategisch zu beraten und ihnen die vielfältigen Möglichkeiten des digitalen Drucks mit HP Indigo näherzubringen. Ziel ist es, kreative Potenziale aufzuzeigen und maßgeschneiderte Lösungen für hochwertige Druckanwendungen zu entwickeln.

Zunächst wurde die Druckqualität im HP Graphic Experience Center in Barcelona auf den Prüfstand gestellt. Sämtliche Bedenken konnten schnell ausgeräumt werden: Die HP Liquid Electro Photography (LEP) liefert eine dem Offsetdruck vergleichbare Qualität. Bei LEP handelt es sich um ein digitales Druckverfahren, das die Vorteile des Offsetdrucks – wie hohe Farbbrillanz und gleichmäßiges Druckbild – mit der Flexibilität des Digitaldrucks vereint.