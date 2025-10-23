Performance trifft Nachhaltigkeit – LEIPA Nova ist die Antwort

LEIPA Nova besteht zu 100 % aus Sekundärfasern und trägt die Zertifizierungen FSC, PEFC, das EU Ecolabel sowie den Blauen Engel. Mit seiner hohen Weiße und der edlen Haptik setzt das Recyclingpapier Maßstäbe im Bereich nachhaltiger Drucklösungen und vereint Umweltbewusstsein mit höchsten Qualitätsansprüchen. Durch die exzellente Be- und Verdruckbarkeit eignet sich die Qualität hervorragend für Bücher, Magazine und Designpublikationen und ist die ideale Antwort auf anspruchsvolle Druckerzeugnisse mit Haltung – auch bei hohen Laufleistungen und im Schön- sowie Widerdruck. Die hohe Steifigkeit sorgt für eine exakte Planlage und saubere Stapelbildung, wodurch die Produktion effizienter und kostengünstiger ist. Eine bessere Opazität ermöglicht den Einsatz niedrigerer Grammaturen selbst bei starkem Farbauftrag.

Geeignet für Bogen- und Rollenoffset ist LEIPA Nova in den Grammaturen 70, 80 sowie 90 g/m2 erhältlich. In Tests wurde das LEIPA Nova für seine Laufeigenschaften, das Druckbild sowie die problemlose Weiterverarbeitung, insbesondere beim Falzen, durchweg positiv bewertet.

