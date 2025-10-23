SUCHE
Magazin für Mediendesign und -Produktion
Aktuell

Performance trifft Nachhaltigkeit – LEIPA Nova ist die Antwort

Die Carl Berberich GmbH erweitert ihr Sortiment im Bereich Nachhaltigkeit. Ab sofort führt der Papiergroßhändler das matt gestrichene Recyclingpapier LEIPA Nova der familiengeführten LEIPA Group in Deutschland und Österreich. Mit dieser Portfolioerweiterung reagiert Berberich Papier auf die steigende Nachfrage nach hochwertigen, vielseitig einsetzbaren und nachhaltigen Papierlösungen und unterstreicht seine Rolle als zuverlässiger Partner für Verlage und Agenturen.

Recyclingpapier
Vergleich herkömmliches Recyclingpapier (links) mit LEIPA Nova (rechts)

LEIPA Nova besteht zu 100 % aus Sekundärfasern und trägt die Zertifizierungen FSC, PEFC, das EU Ecolabel sowie den Blauen Engel. Mit seiner hohen Weiße und der edlen Haptik setzt das Recyclingpapier Maßstäbe im Bereich nachhaltiger Drucklösungen und vereint Umweltbewusstsein mit höchsten Qualitätsansprüchen. Durch die exzellente Be- und Verdruckbarkeit eignet sich die Qualität hervorragend für Bücher, Magazine und Designpublikationen und ist die ideale Antwort auf anspruchsvolle Druckerzeugnisse mit Haltung – auch bei hohen Laufleistungen und im Schön- sowie Widerdruck. Die hohe Steifigkeit sorgt für eine exakte Planlage und saubere Stapelbildung, wodurch die Produktion effizienter und kostengünstiger ist. Eine bessere Opazität ermöglicht den Einsatz niedrigerer Grammaturen selbst bei starkem Farbauftrag.

Geeignet für Bogen- und Rollenoffset ist LEIPA Nova in den Grammaturen 70, 80 sowie 90 g/m2 erhältlich. In Tests wurde das LEIPA Nova für seine Laufeigenschaften, das Druckbild sowie die problemlose Weiterverarbeitung, insbesondere beim Falzen, durchweg positiv bewertet.

Weitere Informationen:

Tags:
Ähnliche Beiträge
0

Dein Warenkorb

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen