Partnerschaft für eine offene und vernetzte Produktionsumgebung

Ziel der Zusammenarbeit ist es, durch die vielfältigen Funktionen des myKyana-Portals von Koenig & Bauer ein bisher unerreichtes Maß an Flexibilität, Effizienz und Transparenz in Produktionsprozessen zu realisieren. Die Partnerschaft basiert auf der gemeinsamen Vision einer offenen, vernetzten Produktionsumgebung, die Kunden nicht auf eine einzige Herstellermarke beschränkt.

Mit der Tessituras Odeon-Plattform lassen sich alle Druck- und Weiterverarbeitungsmaschinen innerhalb eines Unternehmens verbinden, unabhängig vom Maschinenhersteller, ob modern oder klassisch und über einzelne oder mehrere Standorte hinweg.

Die Branche profitiert vom myKyana-Portal

Digitales Flaggschiff von Koenig & Bauer ist das myKyana-Portal. Es verschlankt und optimiert jeden Aspekt des Produktionsprozesses und ermöglicht nun auch die nahtlose Integration von Maschinen anderer Hersteller. Zwei der herausragendsten Komponenten des myKyana-Portals sind Kyana Assist, ein KI-gesteuerter Chatbot und Kyana Data, ein umfassendes Dashboard-Tool zur Überwachung der Produktionsleistung.

Kyana Assist ist eine fortschrittliche KI-gesteuerte Assistentin. Sie bietet sofortige technische Hilfe mit detaillierten, maschinenspezifischen Anleitungen ohne den typischen zeitlichen Versatz klassischer Hotline-Anrufe. Neben der Fehlerbehebung ist Kyana Assist auch eine Ressource für Wartungstipps, die einen reibungslosen Produktionsbetrieb sichert. In Kürze wird das intelligente Tool auch KI-gestützte Datenanalysen ermöglichen, die Anwendern dabei unterstützen, Anomalien zu erkennen und schnell fundierte Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus haben die Nutzer die Möglichkeit, Support-Tickets direkt auf der Plattform zu eröffnen.

Datennutzung im Fokus – und das prozessübergreifend

Kyana Data gewährt über benutzerdefinierte Dashboards tiefe Einblicke in die Produktionsprozesse. Dies ermöglicht eine Überwachung in Echtzeit und erlaubt es, die gewonnenen Erkenntnisse proaktiv zu nutzen, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Produktivität zu steigern. Das System verfügt auch über Funktionalitäten zur vorausschauenden Wartung, die Anwender auf potenzielle Probleme hinweisen, bevor diese eskalieren. Darüber hinaus enthält Kyana Data ein intelligentes Benchmarking-Tool, mit Maschinenleistung mit der von marktbegleitenden Unternehmen vergleichen können, um Handlungsfelder mit hohem Verbesserungspotenzial zu identifizieren.

Die Kraft der Kooperation

Mit der Integration der Odeon-Plattform von Tessitura in das mKyana-Portal bietet Koenig & Bauer seinen Kunden einen hohen Grad an Flexibilität. Diese Entwicklung ist bahnbrechend: Sie bedeutet einen entscheidenden Schritt nach vorn bei der Anbindung von Maschinen unterschiedlicher Hersteller und Baureihen. Mit diesem konsequent offenen Ansatz überwindet Koenig & Bauer Insellösungen und trägt zu einer vernetzten, effizienten und zukunftssicheren Produktionsumgebung für alle Kunden bei.

Ermöglicht wird die Integration durch die innovativen Technologien »Odeon Worker« und »Odeon Connect Box« von Tessitura, die die komplexe Aufgabe der Normalisierung von Daten aus unterschiedlichen Quellen übernehmen. Das bedeutet, dass die Daten unabhängig vom verwendeten Equipment standardisiert in die Koenig & Bauer Cloud übertragen werden, wo sie innerhalb der umfangreichen Toolsuite des myKyana-Ecosystems zur Verfügung stehen.

Die wichtigsten Vorteile:

Durch die Bündelung aller Produktionsdaten auf einer zentralen Plattform erhalten die Nutzer einen ganzheitlichen Überblick über ihre Betriebsabläufe, was für eine fundierte Entscheidungsfindung maßgeblich ist.

Die Fähigkeit, Prozesse über verschiedene Maschinen hinweg zu integrieren und zu automatisieren, verringert Redundanzen und reduziert manuelle Eingriffe.

Benutzer erhalten die Möglichkeit, ihre bestehenden Anlagen optimal zu nutzen und sind gleichzeitig für künftige Entwicklungen gerüstet. Die offene Architektur von myKyana stellt sicher, dass neue Technologien problemlos integriert werden können und Investitionen langfristig gesichert sind.

Ein offener Ansatz

Während Koenig & Bauer die Grenzen des Machbaren in der Druck- und Verpackungsindustrie immer weiter ausdehnt, bleibt das Bekenntnis des Unternehmens zu offener Innovation oberstes Gebot. Die Partnerschaft mit Tessitura ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Koenig & Bauer traditionelle Marken- und Technologiegrenzen überwindet, um seinen Kunden die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um in einer zunehmend digitalen Welt erfolgreich zu sein.

Weitere Informationen: