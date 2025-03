Partnerschaft für die Heißprägeveredelung

Mit Heißprägeveredelung lassen sich ästhetische Designs schnell, präzise und effizient realisieren. Der Veredelungsexperte Kurz verfügt über jahrzehntelange Expertise in Sachen Heißprägen in der grafischen Industrie und treibt kontinuierlich Innovationen voran. Das Unternehmen hat tiefgreifendes Know-how in den Bereichen Transferprodukte, Heißprägewerkzeuge und im Umgang mit Heißprägemaschinen. In der Anwendungstechnik des Unternehmens werden Kurz-Heißprägeprodukte umfassend getestet und können entsprechend spezieller Kundenbedürfnisse optimiert werden. »Wir freuen darauf, gemeinsam mit Bobst innovative Heißprägelösungen weiterzuentwickeln«, so Dr. Laurin Leeb, Head of International Product Management Business Area Industrial bei Kurz.

Reichhaltige Synergieeffekte nutzen

In der Anwendungstechnik bei Kurz steht die neue NOVAFOIL 106 H Heißprägemaschine seit Anfang Februar bereit, um Heißprägeveredelungen, insbesondere holografische Prägungen bis ins kleinste Detail, zu testen und zu optimieren. Gerade holografische Heißprägedesigns sind so komplex, dass sie weltweit im Produktschutz zum Einsatz kommen, aber auch zu dekorativen Zwecken genutzt werden. Mit der NOVAFOIL 106 H können sie in einem einzigen Durchgang geprägt werden. Die Maschine verfügt über bis zu zehn verschiedene Hologramm-Module, was sie zu einem einzigartigen Werkzeug in der Veredelungsbranche macht.

