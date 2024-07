Papier und Pixel – die neue Drucklandschaft

Die hochkarätig besetzte Fachtagung für die Druck- und Medienbranche bietet tiefgehende Einblicke in die neuesten Entwicklungen und Zukunftsperspektiven der Druckindustrie und Medienlandschaft – mit Top-Speaker:innen und der Sicht der jungen Generation. Neu ist, dass der Verband Druck Medien erstmals seine Mitglieder kostenlos zum Druck Medientag einlädt.

Keynote von Helene Karmasin:

Die Bedeutung von Print in der visuellen Kommunikation

Print wirkt, wie zahlreiche Studien belegen. Dennoch wird die Bedeutung oft unterschätzt. Helene Karmasin, Österreichs bekannteste Motivforscherin, weiß um die Macht von visueller Kommunikation. Sie berät und begleitet seit vielen Jahren Markenartikler, Markenagenturen und Kommunikationsverantwortliche im deutschsprachigen Raum bei der Auswahl und Optimierung ihrer Markencodes und Kommunikationsarbeit. In ihrer Keynote zeigt sie auf, welche Motive für eine Aktivierung ausschlaggebend sind und wie Unternehmen diese nutzen können.

Schwerpunkt KI

Künstliche Intelligenz kann das Arbeitsleben erleichtern, egal ob in der Produktion, im Vertrieb oder im Wissensmanagement. Wenn, ja wenn sie richtig und effizient eingesetzt wird. Deshalb beschäftigen sich beim Druck Medien Tag gleich drei Expert*innen mit unterschiedlichen Aspekten. Wolfgang Jeschke von CG Graphic Consult spricht über Künstliche Intelligenz in der Druckproduktion, Peter Berger von Team Vertriebserfolg zeigt, wie KI den Vertrieb optimal unterstützt und Roland Henn von Müller Martini berichtet, wie Smart Factory erfolgreich umgesetzt werden kann.

Schwerpunkt Nachhaltigkeit

Wer über das Thema Zukunft spricht, kommt am Thema Nachhaltigkeit nicht vorbei. Die Zukunft von Print findet in einer nachhaltigen, innovativen und vernetzten Drucklandschaft statt, ist Johannes Warther, Unternehmensberater bei Apenberg & Partner, überzeugt. In seinem Vortrag zeigt er den Weg dorthin auf und welche Kriterien für den Geschäftserfolg wichtig werden. Dabei darf auch eines der wichtigsten Bedruckstoffe nicht fehlen. Papier. Mit dem Geschäftsführer der Lenzing AG, Ernst Brunbauer, konnte der Verband Druck Medien eine Branchengröße und Vorreiter für Nachhaltigkeit gewinnen.

Schwerpunkt Ausbildung

Patrick André von der Graphischen skizziert in seinem Vortrag neue Formen der Ausbildung für die Drucklandschaft 2.0 und macht anschließend die Bühne frei für junge Talente aus Lehre und Ausbildung.

Termin: 11. Oktober 2023, 09:30-16:00 Uhr

Ort: Hotel Metropol, Schillerplatz 1, 3100 St. Pölten

Tickets: Der Verband Druck Medien vergibt 100 kostenlose Tickets an seine Mitglieder sowie eine weitere Person aus dem Betrieb. Es gilt das Prinzip »first come first serve«. Jedes weitere Ticket kostet für Mitglieder EUR 50,- plus 20% Ust. Vollpreis für Nicht-Mitglieder: EUR 250,- plus 20% Ust.

Online-Anmeldung und Infos: