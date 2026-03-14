Palette VIVUS 89 bestellen und mit Glück gewinnen!

Im Zeitraum von März bis Mai 2026 läuft eine Marketingaktion, die die Sichtbarkeit erhöhen, den Vertrieb unterstützen und die Zielgruppen der beiden Unternehmen nachhaltig aktivieren soll. Kundinnen und Kunden in Deutschland und Österreich können bei der Bestellung einer Palette des Recyclingpapiers VIVUS 89 ein Grillfest gemeinsam mit Berberich Papier und Lenzing Papier gewinnen.

In den Lagern des Papiergroßhändlers wurden hierfür auf einigen Paletten VIVUS 89 Lenzing Papier X Berberich Papier Gewinner-Poster versteckt, die gefunden werden wollen.

Die Teilnahme an der Aktion ist einfach gehalten:

Eine Palette VIVUS 89, 80 g/m2 kaufen Die Paletten im Wareneingang prüfen Das Gewinner-Poster finden Ein Foto des Posters mit der Palette und den Kontaktdaten an marketing@berberich.de schicken

Die Graphische Revue wünscht viel Erfolg bei der Suche nach den Gewinner-Postern!