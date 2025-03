OPS 2025: Social-Selling-Revolution im Onlineprint?

Mitveranstalter Bernd Zipper weiß, worauf es im Onlineprint in diesem Jahr ankommen wird: „Onlineprint ist weiterhin auf der Überholspur – aber die Geschwindigkeit, insbesondere bei kleineren Standard-Printshops, lässt nach. Gewinner sind hier die Print-Reseller im Social Commerce – einem Feld, das selbst den manchen Onlineprintern nahezu unbekannt ist. Dieses Creator-Business wird von einigen, wenigen Unternehmen – die diesen Trend erkannt haben – erfolgreich ausgebaut. Das OPS nimmt diesen Trend genauer unter die Lupe und holt zwei erfolgreiche Player auf die Bühne, die ihre Learnings vorstellen werden.“

Social Selling im Onlineprint und KI-first-Strategie

Das Online Print Symposium steht auch in diesem Jahr für nutzwertige, praxisnahe und umsetzbare Inhalte und bietet erneut erkenntnisreiche Blicke über den Tellerrand. In der Online-Welt ist nur der erfolgreich, der es schafft, sich an die ständig verändernden Anforderungen und Trends in der Gesellschaft anzupassen. Das sorgt für Innovationsdruck, bietet aber zugleich enorme Wachstumspotenziale. Aus diesem Grund stehen Social Media – und mehr noch: Social Selling im Zentrum des diesjährigen Online Print Symposium. Erfolgreiche Onlineprinter verstehen Social Media nicht länger als »nice-to-have« im Kommunikationsmix, sondern erkennen Social Media als Vertriebskanal und Wachstumsturbo. Warum das so ist und was Unternehmen beachten sollten, um auf den beliebtesten Social-Network-Plattformen ein solides Business aufzubauen, verraten auf dem Online Print Symposium gleich zwei Referenten.

Unterhaltung baut auf, Werbebotschaft verkauft

Mit 4,8 Millionen Followern auf TikTok und mehr als 1,1 Millionen Fans auf YouTube ist Rick Azas eine echte Social-Media-Größe. Was mit Tutorials zu Flick Flacks und anderen akrobatischen Sprüngen begann, hat sich zu einem erfolgreichen Businessmodell entwickelt. Heute nutzt Azas seine Plattformen nicht nur für unterhaltsame Challenges, sondern auch für den Aufbau und Vertrieb eigener Marken und Produkte. Unternehmen wie Red Bull, Disney, Meta oder Chupa Chups setzen auf seine Expertise, um ihre Reichweite im Social Web zu maximieren. Auf dem OPS 2025 gibt Rick Azas einen spannenden Einblick in das Influencer-Business und zeigt, wie Social Selling funktioniert.

Der erfolgreiche Social-Media-Coach Florian Hommeyer wird darüber hinaus noch eine weitere Perspektive für den Blick auf Social Media und Social Selling bieten. „Social Media ist das neue Fernsehen. Und jeder, absolut jeder, kann seinen eigenen Sender starten. Die meisten Unternehmen klammern sich – in der Hoffnung, dass sich die Zeit wieder zurückdreht – aber lieber an das alte Radio, was doch früher so gut funktioniert hat. Aber das wird sie nicht. Die Zeit hat sie noch nie zurückgedreht. Der neue Kanal zu den Kunden von Morgen ist Social Media – wenn du das Potenzial nicht ausschöpfst, macht es ein anderer.“

Aus Online-first wird KI-first

Hans Scheffer, CEO und Gründer der niederländischen Onlineprint-Plattform HelloPrint, hat die Dinge schon immer anders als alle anderen gehandhabt und gilt als echter Visionär der Onlinedruck-Industrie. Bereits Anfang der 2000er-Jahre revolutionierte er mit den Marken Flyerflyer.nl, Flyerzone und Drukland die Art, wie Druckprodukte verkauft werden, nämlich indem er sich den E-Commerce zunutze machte. Nun setzt er mit HelloPrint erneut Maßstäbe: Sein Ziel ist es, mit einer KI-first-Strategie die weltweit größte Plattform für personalisierte Produkte zu schaffen. In seinem Vortrag teilt er seine Erfahrungen als Geschäftsführer eines Unternehmens, das allem voraus auf die Kraft der Technologie setzt. Er zeigt, wie HelloPrint von einem lokalen Anbieter in den Niederlanden zu einem globalen Unternehmen mit 100 Millionen Euro Umsatz gewachsen ist, das nun vor dem nächsten Skalierungsschritt steht. Einen besonderen Fokus wird Scheffer darauf legen, wie eine Unternehmenskultur aufgebaut werden kann, die neue Technologien radikal und konsequent umsetzt.

Das vollständige Programm des Online Print Symposiums 2025 mit allen Referenten sowie den ersten Start-ups der beliebten Insight Pitches gibt es auf der Website des Events.

Barrierefreiheitsgesetz: Das Ende von Web-to-Print? Oder eine Chance für AI + Print?

Ein wichtiger Bestandteil des diesjährigen OPS-Programms wird auch die Diskussionsrunde zum Barrierefreiheitsgesetz der EU sein, das Ende Juni alle Onlinehändler dazu verpflichtet, ihre digitalen Angebote auch für Menschen mit Einschränkungen zugänglich und verständlich – eben barrierefrei – zu machen. Das gilt auch für Onlinedruckereien. Auf dem Online Print Symposium werden Dr. Martin Schirmbacher, Fachanwalt für IT-Recht bei Härting Rechtsanwälte und Michael Darsow, Leiter Webapplikationen bei Cewe, über die Tragweite des Gesetzes und die möglichen Auswirkungen auf die Druck- und Medienindustrie sprechen. Denn die Vorgaben könnten tiefgreifende Folgen für Web-to-Print-Lösungen haben – und das nicht nur, weil viele der aktuellen Systeme den künftigen Anforderungen technisch nicht entsprechen, sondern auch, weil durch die Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten der Printprodukte eine extrem hohe Komplexität besteht. Abhilfe könnten die Definition einer übergreifenden Taxonomie und, wen wundert es, KI helfen. Denn ohne eine Lösung könnte das Barrierefreiheitsgesetz zu Do-or-Die-Moment für viele Onlineprint-Shops werden, wie Bernd Zipper es überspitzt zusammenfasst.

Wer sich noch kein Ticket für das Online Print Symposium gesichert hat, sollte schnell sein! Noch gibt es freie Plätze.

Die Buchung erfolgt über die Website des OPS 2025: Tickets & Preise – Online Print Symposium 2025