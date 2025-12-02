Onlineprinters baut Self-Service aus

Der neue PrintQuickCheck analysiert hochgeladene Druckdaten in Sekundenschnelle. Geprüft werden Kriterien wie Format, Beschnitt, Farbprofil und Schrifteneinbettung. Nutzer erhalten eine klare Rückmeldung, ob die Datei druckfähig ist, sowie hilfreiche Hinweise zur Optimierung. Zudem erkennt der PrintQuickCheck passende Produkte auf Basis der Datei und schlägt diese direkt im Shop vor. Kunden sparen dadurch wertvolle Zeit, vermeiden Wartezeiten und gelangen deutlich schneller zum gewünschten Druckprodukt.

Angebote erstellen und Preise sichern

Ein weiteres Highlight im Bereich Self-Service ist die neue Angebotsfunktion: In wenigen Klicks lässt sich ein individuelles PDF-Angebot für jedes Druckprodukt erstellen. Die gespeicherten Preise bleiben 30 Tage fix, was eine verlässliche Kalkulation und sichere Budgetfreigaben ermöglicht. Angebote lassen sich personalisieren, bei Bedarf mit einer eigenen Marge versehen und bequem als PDF herunterladen oder per E-Mail versenden. Bei Freigabe kann das Angebot jederzeit mit einem Klick in eine Bestellung umgewandelt werden. Die Funktion spart Zeit, sorgt für Klarheit in der Abstimmung und bringt einen echten Effizienzgewinn.

Noch einfacher bestellen: Verbesserungen im Bestellprozess

Mit weiteren Optimierungen im Bestellablauf verfolgt Onlineprinters das Ziel, den Self-Service weiter auszubauen und gleichzeitig maximale Nutzerfreundlichkeit sicherzustellen:

Daten-Upload vor dem Kauf: Druckdaten können bereits vor der Bestellung visualisiert und geprüft werden um so für mehr Sicherheit und Planbarkeit zu sorgen.

Druckdaten können bereits vor der Bestellung visualisiert und geprüft werden um so für mehr Sicherheit und Planbarkeit zu sorgen. Digitaler Druckassistent Aidan: Unterstützt rund um die Uhr bei Fragen zu Druckdaten, Papierwahl oder Bestellstatus. Als Ergänzung zum persönlichen Kundenservice erleichtert er den Zugang zu Informationen – gerade bei kurzfristigen Projekten.

Unterstützt rund um die Uhr bei Fragen zu Druckdaten, Papierwahl oder Bestellstatus. Als Ergänzung zum persönlichen Kundenservice erleichtert er den Zugang zu Informationen – gerade bei kurzfristigen Projekten. Dateien neu hochladen: Solange die Produktion noch nicht gestartet ist, lässt sich die Datei unkompliziert vom Kunden selbst ersetzen.

Innovation mit Mehrwert für die Branche

»Mit diesen Neuerungen stärken wir gezielt die digitale Druckabwicklung und rücken den Kundennutzen noch deutlicher in den Mittelpunkt «, so Sascha Krines, CEO bei Onlineprinters. »Der optimierte Bestellprozess ist transparenter, intuitiver, schneller und komfortabler – und sorgt dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden ihr Druckprojekt noch einfacher und effizienter umsetzen können.« Mit dem Innovationspaket verfolgt Onlineprinters das Ziel, den Onlineshop zur zentralen B2B-Serviceplattform für vielfältige Printprojekte zu entwickeln – mit intelligenter Automatisierung, verlässlicher Nutzerführung und praxisnahen Funktionen für alle, die Druckprozesse im Griff haben wollen.