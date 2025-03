Online Print Symposium 2025 präsentiert starkes Speaker Line-up

Das OPS wird wertvolle Einblicke in die Zukunft des Onlineprints geben und aufzeigen, wie Unternehmen vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Herausforderungen und der technologischen Entwicklungen die richtige Strategie finden, um auch in einem volatilen Markt erfolgreich zu bestehen.

Eröffnet wird das diesjährige Online Print Symposium von Dr. Michael Fries. Der Executive Vice President for Europe and Global Manufacturing von VistaPrint ist seit mehr als 20 Jahren in der internationalen Onlineprint-Industrie tätig und war zuvor unter anderem CEO von Onlineprinters sowie Vorstandsmitglied von CEWE. Mit dieser langjährigen Erfahrung kennt er die Mechanismen des Marktes wie kaum ein anderer.

In seiner Opening-Keynote auf dem OPS spricht Fries darüber, wie sich vor allem Mass Customization und Künstliche Intelligenz zu einem entscheidenden Wachstumstreiber für die Druckindustrie entwickeln. Angesichts steigender Kundenanforderungen, disruptiver Technologien und sich verändernder Märkte zeigt er auf, welche strategischen Entscheidungen notwendig sind, um in diesem dynamischen Umfeld nicht nur zu bestehen, sondern nachhaltig zu wachsen.

Customer Centricity als Schlüssel zum Erfolg

Mit Annegret Bönemann wird eine weitere Expertin auf der OPS-Bühne stehen. Als Head of CX Practice bei foryouandyourcustomers unterstützt sie Unternehmen in der DACH-Region und den Niederlanden dabei, ihre digitalen Produkte und Services konsequent auf die Bedürfnisse der Kunden auszurichten. Ihre Karriere begann in der Print- und Medienbranche, wo sie früh innovative Geschäftsmodelle entwickelte – eine Erfahrung, die heute den Kern ihrer Arbeit bildet.

In ihrem OPS-Vortrag wird sie aufzeigen, wie Customer Centricity nicht nur ein Schlagwort bleibt, sondern als fundamentale Strategie für nachhaltiges Unternehmenswachstum genutzt werden kann. Gerade in einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz und Automatisierung rasant voranschreiten, ist es entscheidend, den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen – ein Thema, das perfekt zum diesjährigen OPS-Motto passt.

Mitveranstalter Bernd Zipper erklärt, warum das OPS-Motto keineswegs nur ein Trend ist: »Erfolgreiche Unternehmen von morgen setzen nicht ausschließlich auf Künstliche Intelligenz, sondern auf eine exzellente Customer Centricity, mithilfe von KI. Wer Mass Customization mit intelligenter Datenanalyse kombiniert, schafft einzigartige, personalisierte Kundenerlebnisse – effizient, skalierbar und wirtschaftlich. Genau diese Verbindung aus Individualisierung und Automatisierung wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor in der Onlineprint-Industrie.«

Wie in jedem Jahr setzt das Online Print Symposium 2025 neue Maßstäbe und zeigt, wie Unternehmen die Zukunft des Onlineprints aktiv mitgestalten können. Alle bereits verkündeten Keynote-Speaker, Referenten und Referentinnen finden Sie auf der OPS-Website: Programm – Online Print Symposium 2025.

Frische Ideen, große Chancen – Die Insight Pitches des OPS 2025!

Die Insight Pitches des Online Print Symposiums 2025 versprechen auch in diesem Jahr ein echtes Highlight zu werden. Das Bewerbungsverfahren ist abgeschlossen, und am 3. April stehen sieben innovative Start-ups bereit, um ihre Geschäftsmodelle vor den einflussreichsten Entscheidern der Onlineprint-Welt zu präsentieren. In nur 10 Minuten pro Pitch zeigen die Newcomer, mit welchen Ideen sie die Branche revolutionieren wollen – eine einmalige Gelegenheit für Inspiration, neue Impulse und potenzielle Kooperationen.

Einige Startups haben hauf dem OPS ihren Durchbruch erlebt. Ein beeindruckendes Beispiel dafür ist Johannes Kautz von Hoodie Hoo, der aus einem kleinen Unternehmen in kürzester Zeit einen internationalen Player im Bereich Clothing Mass Customization aufgebaut hat. Mit unserer Special Closing-Session am ersten Kongresstag treten wir den Beweis an, wie groß das Potenzial unserer Plattform für aufstrebende Unternehmer ist.

Wer als Erster erfahren möchte, welche Start-ups die begehrten Pitch-Plätze ergattert haben, sollte die OPS-Social-Media-Kanäle abonnieren – hier werden die Teilnehmer exklusiv zuerst bekannt gegeben!

