ONLINE PRINT SUMMIT 2027: »Turn Intelligence into Revenue«

In den vergangenen Jahren hat die Onlineprint-Industrie vor allem ausgelotet, was technisch möglich ist: automatisierte Datenprüfung, dynamische Preise, KI-gestützte Gestaltung, vernetzte Produktion. Pilotprojekte gibt es reichlich. Was häuﬁg fehlt, ist die Antwort auf die Frage, die jede Geschäftsführung irgendwann stellt: Was bringt das – in Aufträgen, in Marge, in Kundenbindung? Genau hier setzt der ONLINE PRINT SUMMIT 2027 an. Zwei Tage lang geht es weniger um Technologie an sich als um ihren Beitrag zur Wertschöpfung. Der OPS ﬁndet 2027 erneut in der Alten Kongresshalle in München statt, diesmal am 13. und 14. April. Den Auftakt bildet ein Get-together am Vorabend, dem 12. April. Neben der Konferenz in der Summit Hall stehen wieder C-Level Classrooms, Executive Brieﬁngs und die Insight Pitches der Start-ups im Programm.

Koenig & Bauer geht als Major-Partner an den Start

Mit Koenig & Bauer übernimmt 2027 ein Unternehmen die größte Partnerrolle. Der Würzburger Druckmaschinenhersteller deckt ein breites Spektrum ab – vom Bogenoffset über den Verpackungsdruck bis zu digitalen Produktionssystemen – und bringt damit die Perspektive des Maschinenbaus in ein Programm ein, das sonst stark von Plattformen und Software geprägt ist. Gerade diese Kombination macht die Motto-Frage interessant: Intelligenz entsteht in der Software, verdient wird das Geld an der Maschine.

»Onlineprint ist der dynamischste Treiber für die Zukunft und das Wachstum unserer gesamten Branche. Wer hier nachhaltig skalieren will, muss High-End-Technologie und smarte digitale Prozesse als Einheit denken. Als Major-Partner des ONLINE PRINT SUMMIT fokussieren wir uns auf die entscheidenden Fragen von morgen: Wie nutzen wir die nächste Stufe der Automatisierung, um für unsere Kunden neue Wachstumsfelder zu erschließen und die Zukunft des Drucks aktiv zu gestalten? Genau diesen Weg gehen wir im direkten Schulterschluss mit den Pionieren der Branche«, sagt Markus Weiß, CEO bei Koenig & Bauer Paper & Packaging Sheetfed Systems.

Die ersten Speaker: ein Blick auf den Weltmarkt

Als eine der ersten Sprecherinnen hat Maddy Alcala zugesagt, President des US-amerikanischen Print-on-Demand-Anbieters OrderMesh. Sie erzählt in München eine Unternehmerinnengeschichte – und zwar die eigene. Alcala zeichnet nach, wie aus einem kleinen, technologiegetriebenen Print-on-Demand-Anbieter mit den ersten hundert Kunden ein Unternehmen wurde, das schließlich von der Taylor Corporation übernommen wurde, einem der größten Druckdienstleister Nordamerikas.

Interessant wird ihr Vortrag vor allem, weil sie nicht nur die Erfolge schildern will. Alcala zieht eine offene Bilanz dessen, was ihr Team richtig und was es falsch gemacht hat, während sich der Print-on-Demand-Markt unter ihm veränderte: Er hat sich in den vergangenen zehn Jahren zersplittert, konsolidiert, ausgeweitet und internationalisiert – häuﬁg anders, als es die Branche erwartet hatte. Parallel dazu beschreibt sie ihren eigenen Weg von der Operatorin zur Managerin und wagt einen Ausblick, wohin sich Print-on-Demand entwickelt.

Ebenfalls bestätigt ist Bernd Zipper, Gründer und CEO von zipcon consulting und Mitveranstalter des OPS. Sein Thema ist Agentic Print: Druckprodukte, die sich von KI-Agenten auffinden, konﬁgurieren und nachbestellen lassen, ohne dass ein Mensch den Bestellvorgang überhaupt anstößt. Für Onlineprint-Anbieter ist das eine unmittelbar geschäftsrelevante Frage, denn wenn Software einkauft, entscheidet nicht mehr das Shop-Design oder eine Hochglanzkampagne über den Auftrag, sondern die Maschinenlesbarkeit des Angebots. Weitere Namen des Speaker-Line-ups werden die Veranstalter in den kommenden Wochen sukzessive bekanntgeben.

Das Partner-Line-up nimmt Form an

Neben Koenig & Bauer stehen auch weitere Partner des OPS 2027 bereits fest, darunter Unternehmen, die den ONLINE PRINT SUMMIT schon viele Jahre begleiten. Als Gold-Partner sind CloudLab, ctrl-s, Printess, probo.de und rissc solutions dabei – Anbieter, die die ganze Bandbreite des Marktes abbilden, von der Web-to-Print-Software über die Prozessautomatisierung bis zum Großformatdruck. Fotoba unterstützt den Summit erstmals als Silber-Partner, Heidelberg erneut als Bronze-Partner. Die Initiative Online Print (IOP) bringt sich auch im nächsten Jahr als Community-Partner ein. Sowohl bei den Ausstellungsﬂächen in der Community Zone und der Connect Zone als auch bei den Executive Brieﬁngs sind noch Plätze frei. Alle Partnerpakete sind auf der OPS-Website einsehbar.

Austausch bleibt der Kern des Summits

»Die Branche hat in den vergangenen beiden Jahren viel ausprobiert. Jetzt müssen wir zeigen, dass sich das rechnet«, sagt Bernd Zipper, Gründer und CEO von zipcon consulting. »Intelligenz allein ist kein Geschäftsmodell. Sie wird erst eines, wenn sie in Prozesse, Preise und Produkte übersetzt wird. Wer diesen Schritt nicht geht, verwaltet am Ende nur teure Technik. Und die nächste Stufe steht schon an: Wenn KI-Agenten Druckprodukte selbst ﬁnden und bestellen, entscheidet sich der Auftrag, bevor ein Mensch den Shop überhaupt sieht. Genau darüber diskutieren wir 2027 in München – mit Zahlen statt mit Absichtserklärungen.«

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