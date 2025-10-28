Online Print Summit 2026: Die ersten Partner sind an Bord

Der Online Print Summit startet im nächsten Jahr nicht nur mit einem neuen Namen und in einer neuen Location – das Besondere am OPS 2026 sind vor allem die neuen Eventformate: C-Level Classrooms, Executive Brieﬁngs und die Mind on Tap Stage. Dort wird sich – ebenso wie in der eigentlichen Konferenz – alles um das OPS-Motto »Re:Inventing Print for the On-Demand Era« drehen.

Print kontinuierlich auf den Prüfstand stellen, – und immer wieder neu zu erﬁnden, das gehört auch bei den Partnern des Online Print Summits zum Kern ihres Tuns. Sie haben sich dem Ziel verschrieben, Druckunternehmen den Produktionsalltag zu erleichtern, sei es mit modernen Produktionsmaschinen, intelligenten Softwarelösungen oder smarten Services. Das „Line-up“ der OPS-Partner ist entsprechend auch im nächsten Jahr hochkarätig.

Hochkarätige Partner unterstützen den OPS

Als Major-Partner ist 2026 erstmals die Durst Group aus Brixen mit an Bord des Online Print Summits. Während 2025 noch der CEO und Co-Owner der Unternehmensgruppe, Christoph Gamper, als Keynote-Speaker auf der OPS-Bühne stand, wird Durst im nächsten Jahr den größten Partner des OPS‘ stellen.

Treue Wegbegleiter und Wiederkehrer

In der Riege der Partner ﬁnden sich aber auch zahlreiche treue Wegbegleiter des Online Print Summits. So sind rissc solutions aus Ludwigsburg sowie ctrl-s aus Stuttgart schon seit mehr als zehn Jahren dabei und längst feste Größen beim OPS. Die Berliner Softwareschmiede Printess, die ihren gleichnamigen Editor 2022 noch als Start-up auf der OPS-Bühne vorstellte, ist im nächsten Jahr als Gold-Partner dabei. Ebenso wie Cloudlab: Der Dortmunder Entwickler von Web-to-Print-Software für Commercial Print und Packaging kehrt im nächsten Jahr als Gold-Partner zum Online Print Summit zurück. Und auch der niederländische Großformatspezialist Probo gehört zu den Gold-Partnern des OPS 2026.

»Wiederholungstäter« und neue Partner

Die Veranstalter freuen sich zudem, erneut Crispy Mountain als Bronze-Partner an Bord zu haben. Das Mainzer Softwarehaus hat es sich mit Keyline zur Aufgabe gemacht, das Betriebssystem für eine moderne Druckerei zu liefern. Wer sich stattdessen für den eigentlichen Druck interessiert, der ﬁndet bei den Bronze-Partnern hp sowie der Heidelberger Druckmaschinen AG Antworten.

Executive Brieﬁngs feiern ihre Premiere

Einen besonderen Platz im Programm des Online Print Summits 2026 nehmen aber nicht nur die Partner ein, sondern auch die Executive Brieﬁngs. Diese lösungsorientierten Hands-on-Sessions bieten tiefgehende Einblicke in Lösungen, Strategien und Trendthemen und werden exklusiv von den Partnern des OPS gestaltet. Da die Teilnehmerzahl pro Executive Brieﬁng begrenzt ist, kann ein intensiver Austausch unter den Teilnehmer*innen und ein hoher inhaltlicher Nutzwert der 45-minütigen Sessions sichergestellt werden. Die Besucher*innen des OPS 2026 dürfen also gespannt sein, welche neun Executive Brieﬁngs demnächst im ofﬁziellen Programm bekanntgegeben werden.

Neue Formate sorgen für zusätzlichen Mehrwert

Neben den Executive Brieﬁngs feiern auch zwei weitere Formate Premiere: Die C-Level-Classrooms sowie die Mind on Tap Stage. In den drei C-Level Classrooms geht es in erster Linie um strategische Themen und Zukunftstechnologien, die für eine erfolgreiche künftige Ausrichtung von Unternehmen entscheidend sind. Daher richten sich diese Deep-Dive-Sessions auch gezielt an Führungskräfte aus der Onlineprint-Industrie.

Mit der Mind on Tap Stage entsteht im Foyer der Alten Kongresshalle zudem ein offenes Forum für den Austausch. Auf einer kleinen Bühne werden die Tagesthemen in lockerer Umgebung beleuchtet, kontextualisiert und besprochen – dabei können sich die Teilnehmer beteiligen und ihre Fragen einbringen.

Veranstalter und Partner sind ein eingespieltes Team

»Unsere Partner sind mehr als Sponsoren – sie gestalten den OPS 2026 aktiv mit. Mit den neuen Executive Brieﬁngs schaffen wir Räume für echten Austausch auf Augenhöhe. So wird der OPS erneut zu einem „Labor für Onlineprint-Innovationen«, nah an der Praxis, offen für Diskussionen und mit klaren Impulsen für 2026«, erklärt Jens Meyer, Geschäftsführer der VDM Beratung GmbH.

»Der Online Print Summit zeigt, wie kraftvoll Partnerschaften wirken können, wenn die Inhalte wirklich nutzwertig sind«, ergänzt Bernd Zipper, Gründer und CEO des Mitveranstalters zipcon consulting. »Nicht nur die Executive Brieﬁngs, sondern auch die neuen C-Level-Classrooms, die Mind on Tap Stage und natürlich die Konferenz selbst, bringen Entscheider, Experten und Anbieter direkt zusammen. Das sorgt für mehr Dialog und mehr Substanz – und nicht zuletzt für mehr Tempo. Und das brauchen wir genau jetzt, um Onlineprint weiter nach vorn zu bringen.«