Online-Jobbörse für die Kreativ- und Printbranche

Die neue Jobbörse bringt Stellenanzeigen genau dorthin, wo sie auf die passende Zielgruppe treffen: zu den Profis der Kreativ- und Druckbranche. Leser*innen der Graphischen Revue schätzen seit Jahren die fundierte Berichterstattung und nutzen die Plattformen aktiv zur beruflichen Orientierung und Weiterbildung. Unternehmen profitieren so von einer hohen Sichtbarkeit und einer gezielten Ansprache ihrer Wunschkandidat*innen.

»Mit der Jobbörse möchten wir einen weiteren Mehrwert für unsere Community schaffen und gleichzeitig einen Beitrag zur Stärkung der Branche leisten«, erklärt das Redaktionsteam der Graphischen Revue. Die Reichweite unterstreicht das Potenzial der neuen Plattform: Zwischen Jänner und 12. Oktober 2025 verzeichnete die Website 62.049 Visits und 381.446 Page Impressions. Der Newsletter erreicht derzeit rund 1.900 Empfänger*innen und auf LinkedIn folgen der Graphischen Revue bereits über 9.600 User*innen.

Unternehmen können ab sofort ihre Stellenanzeigen einreichen und so gezielt Fachkräfte ansprechen, die die Zukunft der Kreativ- und Druckbranche aktiv mitgestalten wollen.

Weitere Informationen: