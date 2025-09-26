OLED-Technologie für den Digitaldruck

Die OLED-Technologie ersetzt die bisherige Lasersteuerung. Das Licht wird dabei elektronisch gelenkt, wodurch es möglich ist präzisere Punkte auf den Bedruckstoff zu übertragen. Das soll Farbabweichungen reduzieren und für gestochen scharfe Ausdrucke mit hoher Farbtreue sorgen. Gleichzeitig ermöglicht die kompakte Bauweise eine physikalische Auflösungen von bis zu 4.800 x 2.400 dpi im A3-Segment. Damit können Unternehmen hochwertige Druckprodukte im eigenen Haus produzieren. »Unsere neuen Systeme verdeutlichen, wie sich die Anforderungen moderner Arbeitswelten in der Praxis umsetzen lassen. Sie sind leicht zu bedienen, liefern höchste Qualität und tragen zu einer nachhaltigen und sicheren Arbeitsumgebung bei«, betont Hanspeter Seiss, Senior Product Business Developer imageFORCE bei Canon Austria. Gerade das Light-Production-System imageForce C7165 mit einer Druckgeschwindigkeit von 70 A4-Systemen/Min. und verschiedenen Inline-Finishing-Lösungen ist eine interessante Möglichkeit für eine interne Druckproduktion.

Papiere können mit einer Grammatur von 52 bis 300 g/m2 verarbeitet werden. Das System deckt auch den Bannerdruck bis zu einem Format 320 x 1300 mm ab, allerdings mit einer limitierten Auflösung von 600 x 600 dpi. Zum Inline-Finishing sind folgende Optionen erhältlich – Sattelstichheftung, V-Falz und C-Falz. Ein rundum Beschnitt ist aktuell nicht vorgesehen!

Nachhaltigkeit, Sicherheit und KI-gestützte Servicefreundlichkeit

Neben der Druckqualität betonte Canon Austria bei der Präsentaion die Themen Nachhaltigkeit und Benutzer- und Wartungsfreundlichkeit. Langlebige Systeme, der Einsatz recycelter Materialien und ein niedriger Energieverbrauch schonen Ressourcen und senken Kosten. Mit der E² Analysis Technology erfassen Sensoren technische Daten, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz analysiert werden. So lassen sich die Lebensdauer von Teilen messen sowie vorhersagen und potenzielle Fehler frühzeitig erkennen. Unternehmens-, Druck- oder Personendaten werden dabei nicht verarbeitet. Auf diese Weise bleiben Geräte länger einsatzbereit und Ausfälle können verhindert werden, bevor sie entstehen.

Die IT-Sicherheit ist ein zentrales Thema. Die imageFORCE Multifunktionssysteme bieten verschlüsselte Festplatten, Secure Print, zentrale Update-Steuerung und eine zertifizierte Festplattenlöschung am Ende der Lebenszeit. Damit erfüllen sie höchste Sicherheitsanforderungen im Cloud-Umfeld. Gleichzeitig bleibt die Bedienung intuitiv: übersichtliche Benutzeroberflächen und Condition Monitore sorgen für Transparenz und einfache Handhabung.

