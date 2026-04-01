Dies ist ein entscheiden der Punkt in der deutschen Studie Prospekt monitor 2025. In der Stu­die von IFH Media Analytics gaben 78% der Befragten an, regelmäßig Broschüren zu lesen. Eine weitere wichtige Erkenntnis vom Prospektmonitor 2025 ist, wie die Verbraucher gedruckte Kommunikation aus einer Nachhaltigkeitsperspektive betrachten. Ein wichtiger Grund für Unternehmen, von gedruckter zu digitaler Kommunikation zu wechseln, war die Sorge, als weniger umweltbewusst wahrgenommen zu werden.

Die Studie zeigt jedoch, dass 48% der Befragten gedruckte Materialien als nachhaltig ansehen, wenn sie aus recyceltem Papier hergestellt werden. Und 35% sind der gleichen Ansicht, wenn für die Produktion des Papiers Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern verwendet wird. Verbraucher orientierte Unternehmen würden demnach davon profitieren, ihre gedruckte Kommunikation zu er weitern.

Die empirische Studie Quo vadis, Print Store Flyers? aus den Niederlanden geht in ihrer Schlussfolgerung noch einen Schritt weiter und belegt: Handel macht ohne gedruckte Werbung weniger Umsatz. Die drei Wissenschaftler Arjen van Lin, Kristopher O. Keller und Jonne Y. Guyt untersuchten die Effekte bei der Abschaffung und späteren Wiedereinführung gedruckter Haushaltswerbung im Lebensmitteleinzelhandel am Beispiel des Discounters Lidl in den Niederlanden.

Danach führte die Abschaffung der Print-Flyer zu signifikanten und anhaltenden Rückgängen im Einkaufsverhalten bei Lidl. Die Zahl der wöchentlichen Einkaufsfahrten sank um 2,5% und die wöchentlichen Ausgaben bei Lidl gingen um 8,7% zurück. Dabei waren Aktionskäufe (–4,4%) sowie Nicht-Aktionskäufe (–7,4%) betroffen. Die Autoren stellen zugleich fest, dass der Flyer nicht nur kurzfristige Promotion-Effekte erzeugt, sondern auch eine breitere Aktivierungs­funktion erfüllt.

Eine vertiefende Analyse ergab, dass ein anderer Discounter, der weiterhin gedruckte Flyer verteilte, signifikant von der Entscheidung seines Wettbewerbers profitierte: Die Einkaufsfahrten stiegen um 2,1% und die Kundenumsätze um 8,5%.

> ssrn.com/abstract=4966328