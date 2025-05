Obility Insight – das Anwender- und Branchentreffen

In diesem Jahr werden bei der Obility Insight drei Kunden berichten, wie sie ihre Prozesse mit der Obility-Plattform zukunftssicher gestaltet haben bzw. aktuell ausrichten. Die Schweizer Schellenberg Druck AG aus Pfäffikon zeigt, wie sie gruppenweit alle betrieblichen Prozesse mit Obiliity steuert. Dabei präsentiert sie ihr Prozesshandbuch für die Zertifizierungen ISO 9001, ISO 14001 und FSC, das vollständig auf Obility-Funktionen basiert. Die Grunewald GmbH Digital- und Printmedien aus Kassel zeigt auf, welche Möglichkeiten ihr die ERP-Funktionalität von Obility in der Steuerung ihrer digitalisierten Prozesse einschließlich geschlossener Kunden-Shops bietet. Auch die Digitaldruckerei Kemna GmbH stellt ihr interessantes Unternehmen vor und erklärt, wie sie ihren Betrieb mit Obility in der Auftragsvorbereitung und -abwicklung effizienter macht.

Zu den Höhepunkten der Obility Insight-Veranstaltung vor zwei Jahren zählte die Präsentation von Prof. Dr.-Ing. Michael Dattner von der Berliner Hochschule für Technik (BHT). Angesichts der ausgesprochen positiven Resonanz auf diesen Vortrag hat Obility den Wissenschaftler gebeten, die Teilnehmer*innen aktuell über die Bedeutung der Künstlichen Intelligenz für die Druckbranche zu informieren. Und natürlich wird Obility auch jüngste Innovationen für seine E-Business Print-Plattform vorstellen. Hier werden unter anderem das neue Closed Shop-System des Unternehmens und neueste Entwicklungen für das Obility Print-ERP im Mittelpunkt stehen.

Am Obility-Orbit sind auch die Netzwerk-Partner Printess, MotionCutter und Tessitura beteiligt. Obility Insight 2025 beginnt am 26. Juni um 9 Uhr mit einem Morning-SnackUp und Come Together. Am Abend rundet das traditionelle Network-Dinner die vielseitige Veranstaltung ab. Auch zu ihm lädt Obility die Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich ein.

»Nachdem wir Obility Insight zweimal im Herbst veranstaltet haben, findet unser Anwender- und Branchentreffen künftig wieder im Frühsommer statt. Zudem kehren wir in das Hotel Heinz in Höhr-Grenzhausen zurück – und hoffen auf schönes Wetter, so dass wir unser Network-Dinner wieder auf der beliebten Panorama-Terrasse des Hotels veranstalten können«, freut sich Obility-Geschäftsführer Frank Siegel auf das Event.

