Oberflächenveredelung »Von der Idee zum realen Produkt«

Ein Highlight des Messeauftritts ist die neue Ausgabe der Verpackungsserie »60° creative boxes to inspire«. Diese etablierten Trendboxen sind ein fester Bestandteil der Innovationskultur des Unternehmens und bieten aktuelle Einblicke in Designentwicklungen, Farbtrends sowie neue Dekore und zeigt die gesellschaftlichen Strömungen auf – die Inspirationsbasis der Designs und der Farben.

Die diesjährige Edition der »60° creative boxes to inspire«, die der Öffentlichkeit exklusiv zum Messebeginn präsentiert wird, zeigt, wie aus globaler Unsicherheit neue Kreativität entsteht. Folgende vier Themen hat das Trend Team von Kurz definiert:

Shades of Armour: Resilience is the new weapon

Stille Resilienz ersetzt Aktionismus. Gedämpfte Farben und robuste Materialien schaffen Safe Spaces und neue Stärke.

Average Hero: Normal is fine for me

Das Alltägliche wird zum Helden. Die Designs wirken roh, spontan und mit einem Augenzwinkern.

AntiThesis: New narratives for different perspectives

Gegensätze treffen aufeinander – ironisch, absurd, disruptiv. Ein Plädoyer für Wandel durch Ambivalenz.

Sportify: Let the game do the talking!

Sport als Inspirationsquelle zwischen Wettkampf, Eleganz und Inklusion. Vielfalt und Leichtigkeit prägen das Design.

Untermalt werden die vier Themen wie gewohnt durch überraschende Trendfarben und neue Silver Line Trend Dekore, darunter »Ambitious Yellow LUMAFIN 711 Yellow« – ein vielschichtiges Gelb mit tiefer Wirkungskraft, und »Silver Line Trivia«, das Alltagsmomente (neu interpretiert) heldenhaft herausarbeitet.

Kompromissloses Prototyping

Mit der innovativen Software DreamComposer bringt Kurz die Designvision direkt auf den Bildschirm. Verpackungsdesigner können über 100 Transferdekorationen und Effekte in einer benutzerfreundlichen 3D-Oberfläche kombinieren. Echtzeitänderungen, Team-Sharing und schnelle Visualisierung machen die Software zum idealen Tool für effizientes Prototyping.

Daran anknüpfend demonstriert Luxoro, exklusiver Partner von Kurz in Italien, mit LuxLab, wie digitale Konzepte in greifbare Muster umgesetzt werden. Als erstes Papier- und Karton-Mockup-Labor mit industriellen Druckverfahren bietet LuxLab Prototyping auf höchstem Niveau. Hier verschmelzen Kreativität, Technologie und Qualität zu einem realistischen Vorgeschmack auf die finale Verpackung – inklusive Prägungen, Metallic-Effekten und Texturen.

»Unser Ziel ist es, kreative Visionen möglichst realistisch und effizient erlebbar zu machen – vom ersten Impuls bis zum fertigen Muster. Mit DreamComposer und LuxLab schaffen wir einen nahtlosen Prozess für inspirierende, wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Verpackungslösungen«, sagt Marco Hanisch, Head of Business Area Packaging and Print, International Sales and Global Business Development bei Leonhard Kurz.

www.kurz-world.com