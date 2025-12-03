SUCHE
Nordic Swan für die Recyclingpapiere »Creative Board«

Die Recyclingpapiere der Produktlinie »Creative Board« von Koehler Paper wurden erfolgreich mit dem Nordic Swan Ecolabel ausgezeichnet. Diese Zertifizierung bestätigt, dass die Produkte, die aus 100 Prozent Sekundärfaserstoffen hergestellt werden, höchsten Umweltstandards entsprechen.

Nordic Swan

Der Nordic Swan ist das staatliche Umweltzeichen der nordischen Länder und zählt zu den strengsten und umfassendsten Nachhaltigkeitssiegeln weltweit. Die Vergabe erfolgt ausschließlich an Produkte, die strenge produktspezifische Kriterien wie Umwelt- und Nachhaltigkeitsanforderungen und Schadstoffbeschränkungen erfüllen.

Ziel ist es, Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie professionellen Einkäufern eine verlässliche Orientierung für besonders umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen zu bieten – und Unternehmen ein wirksames Instrument zur Entwicklung nachhaltiger Lösungen an die Hand zu geben.

»Die Auszeichnung mit dem Nordic Swan in der Kategorie Copy and Printing Paper ist ein bedeutender Schritt für unsere Nachhaltigkeitsstrategie«, erklärt Udo Hollbach, Geschäftsführer des Koehler Paper Standorts Greiz. »Sie unterstreicht unser Engagement für eine umweltfreundliche Papierherstellung und bietet unseren Kunden eine verlässliche Orientierung für verantwortungsbewussten Konsum.«

Quelle: Koehler-Gruppe

