Neues Flaggschiff von Fujifilm: Revoria Press PC2120

Das Spezialtoner-Portfolio von Fujifilm umfasst nun sieben Farben, darunter neu entwickeltes Grün sowie Pink, Gold, Silber, Weiß, Transparent und Struktur. Dadurch eröffnen sich erweiterte kreative Möglichkeiten und eine noch präzisere Umsetzung anspruchsvoller Designanforderungen. Die Farbwiedergabe kommt RGB-Designvorgaben auf Monitoren deutlich näher als bisher.

»Druckdienstleister stehen heute vor der Herausforderung, höchste Qualität, kreative Differenzierung und wirtschaftliche Produktion miteinander zu verbinden. Die Revoria Press PC2120 wurde genau für diese Anforderungen entwickelt. Mit ihrem erweiterten Farbraum, den neuen Spezialtonern und intelligenten KI-Funktionen ermöglicht sie eine neue Dimension der Wertschöpfung im Digitaldruck«, erklärt Keita Yamamuro, Fujifilm, Graphic Senior Vice President, Communication & Device Technology Europe

KI-gestützte Automatisierung für höhere Effizienz und konstante Qualität

Proprietäre KI-Funktionen vereinfachen komplexe Produktions- und Vorstufenprozesse. Ein neuer Substrat-Profiler analysiert das eingelegte Papier und empfiehlt automatisch optimale Einstellungen. Dadurch werden Rüstzeiten reduziert und die Produktion effizienter gestaltet.

Der Revoria Flow-Druckserver analysiert Druckdaten mithilfe von KI und empfiehlt Bildoptimierungen, etwa für Schärfe, feine Linien oder Bilddetails. Zusätzlich erkennt das System Motive wie Personen oder Landschaften und optimiert diese automatisch. So wird unabhängig vom Bediener stets eine gleichbleibend hohe Ausgabequalität sichergestellt. Während des Druckprozesses überwacht das optionale Smart Monitoring Gate*² die Produktion in Echtzeit und korrigiert Passerabweichungen sowie Schwankungen in der Papierfarbe – ohne Einfluss auf die Druckgeschwindigkeit.

Erweiterter Farbraum mit neuem Grün-Toner

Ein zentrales Highlight ist der neue Grün-Spezialtoner. In Kombination mit Pink erweitert er den Farbraum auf bis zu 93 % der Pantone-Referenzfarben*³. Dadurch entstehen besonders brillante und differenzierte Farben, die RGB-Darstellungen sehr nahekommen. Die integrierte automatische Farbseparation wandelt RGB-Daten in CMYK sowie Grün- und Pink-Kanäle um und reduziert so den Aufwand in der Druckvorstufe deutlich.

Weitere Merkmale

CMYK plus zwei Spezialtoner für maximale kreative Flexibilität

Spezialtoner: Grün, Pink, Gold, Silber, Transparent, Weiß, Struktur

Vorschaufunktion zur Visualisierung von Spezialfarben vor der Produktion

Super EA-Eco-Toner für hohe Bildqualität mit feiner Partikelstruktur

Druckauflösung bis zu 2.400 dpi und Geschwindigkeit bis zu 120 Seiten/Minute*⁴

Revoria Flow-Server mit 1.200 × 1.200 dpi RIP-Verarbeitung sowie optionale Fiery-Server

Air Suction Feeder*² für zuverlässigen Papiereinzug auch bei schwierigen Substraten

Statik-Eliminator D1*² für störungsfreie Weiterverarbeitung auch bei Folien und Metallpapieren

Medienflexibilität von 52 bis 400 g/m²⁵ sowie Formate bis 330 × 1.300 mm⁶

*¹ Grün, Pink, Gold, Silber und Weiß

*² Optional

*³ Bestätigung durch Pantone LLC: 93 % der Referenzfarben im PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated innerhalb ΔE00 ≤ 3

*⁴ Auf ungestrichenem A4-Papier, 52–400 g/m²

*⁵ Bei Nutzung des Air Suction Feeders

*⁶ Erfordert optionale Langbogenlösungen