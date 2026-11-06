Neuer Präsident Verband Druck Medien

Beim Druck Medien Tag in Salzburg tritt Wolfgang Primisser offiziell sein Amt an. Die größten Herausforderungen für die Branche sieht Primisser im steigenden Kostendruck und im Wandel der Kundenbedürfnisse im digitalen Zeitalter. »Entscheidend wird sein, Innovationen aktiv zu nutzen und den Mehrwert von Druck in Österreich sichtbar zu machen«, sagt der neue Präsident. Um die Betriebe zu stärken, setzt Primisser zwei Schwerpunkte. Ein besonderes Anliegen ist ihm der Druckstandort Österreich, etwa bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Zugleich will er die Vielfalt des Verbands stärker abbilden. Die Mitglieder reichen vom Kleinbetrieb bis zum internationalen Konzern. Unterschiedliche Projekte und eine stärkere Segmentierung sollen ihren jeweiligen Anforderungen besser gerecht werden.

Wolfgang Primisser bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im internationalen Supply-Chain-Management und knapp zwei Jahrzehnte in der Druckbranche mit. Er kommt aus dem Netzwerk von Mail Boxes Etc., sein Schwerpunkt lag auf Digitaldruck, Mailings, Massensendungen und Serienbriefen. 2025 hat er sein operatives Geschäft in das Netzwerk eingebracht, seither ist er dort beratend tätig.