Neuer Geschäftsführer bei Xerox für die DACH-Region

»Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe – insbesondere darauf, die Teams von Xerox und Lexmark in der DACH-Region zusammenzuführen, gemeinsam mit unserem starken Partnernetzwerk die Weiterentwicklung unseres Geschäfts voranzutreiben und den Mehrwert für unsere Kunden konsequent auszubauen. Dank unserer neuen Go-to-Market-Strategie verfügt Xerox über eine klare Ausrichtung im DACH-Raum, mit der wir weiterwachsen werden«, betont Michael Lang.

Konkret zeichnet Lang für folgende Positionen bei Xerox verantwortlich: Vorsitzender der Geschäftsführung der Xerox Holding Deutschland GmbH, Geschäftsführer der Xerox GmbH, Geschäftsführer der Xerox Austria GmbH sowie Präsident des Verwaltungsrats der Xerox AG, Schweiz. Für die Xerox AG Schweiz wurde außerdem Cécile Marnat als Mitglied des Verwaltungsrats bestellt.

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