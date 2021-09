Neuer Einkaufsleiter bei Samson Druck

Harald Bliem verantwortet in dieser Position künftig den zentralen Einkauf von Rohstoffen und Fremdleistungen von Zulieferern. Der Lungauer folgt auf den langjährigen Einkaufsleiter Wernfried Ebner, der in den Ruhestand getreten ist. Samson Druck ist mit 120 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mehr als 18 Mio. Euro eine der größten Druckereien in Österreich. Zu den Kunden zählen neben heimischen Großunternehmen viele international renommierte Konzerne.

Bliem ist bereits seit 13 Jahren im Familienunternehmen Samson Druck tätig. Neben der Leitung der IT fungierte der gebürtige Tamsweger bereits seit langem auch als stellvertretender Einkaufsleiter. “Ich freue mich sehr, nun den zentralen Einkauf gesamtverantwortlich übernehmen zu dürfen. Als meine Stärke sehe ich das abteilungsübergreifende und auch vernetzt-globale Denken im täglichen Betrieb”, erklärt Bliem. “Ich möchte das über Jahre aufgebaute, gute und partnerschaftliche Verhältnis zu allen Ansprechpartnern weiterhin bewahren. Von Lieferanten werde ich wie gewohnt einwandfreie Qualität bei Produkt und Service zu besten Preisen einfordern.”