Neuer Direct-to-Film-Drucker von Epson

Mittels des DTFilm-Druck-Verfahrens kann auf einer Vielzahl von Stoffen gedruckt werden, wie beispielsweise Baumwolle, Polyester, Nylon, Mischgeweben, Leder. Aber auch die Bearbeitung anderer fester Oberflächen ist möglich. Während das Marktvolumen für den traditionellen DTG-Druck (Direct-To-Garment) abnimmt, wurde DTFilm mit einem jährlichen Wachstum von etwa 8 Prozent[1] seit 2020 zu einer der sich am schnellsten entwickelnden Sparten des Textildrucks. Der SC-G9000 folgt dieser Entwicklung und unterstreicht das Engagement von Epson in diesem Markt.

Der SC-G9000 basiert auf der PrecisionCore Micro TFP-Druckkopftechnologie, besitzt eine integrierte Vorheizung sowie 1,6-Liter fassende Tintenbeutel mit UltraChrome DF-Tinte. Seine Druckauflösung beträgt bis zu 1.200 x 600 dpi und erlaubt bei einer hohen Produktionsgeschwindigkeit eine ausgezeichnete Bildqualität. Seine neu integrierte Nachheizung erweitert dabei nochmals die Medienkompatibilität.

Das System vollzieht eine automatische tägliche Wartung, einschließlich einer Reinigung des Druckkopfes. Das reduziert den Zeitaufwand für das Personal und sorgt für eine maximale Betriebszeit. Weil zudem sämtliche Schlüsselkomponenten des SC-G9000 wie Druckköpfe, Tinte und Software von Epson selbst hergestellt werden, ist der neue Drucker auch sehr zuverlässig.

»Mit der Einführung des SC-G9000 erweitern wir unsere starke Position auf dem weiterhin wachsenden DTFilm-Markt«, sagte Achim Bukmakowski, Head of Commercial & Industrial Printing der Epson Deutschland GmbH. »Kunden*innen erwarten von ihren Drucklösungen eine hohe Produktivität, Zuverlässigkeit und einen möglichst geringen Wartungsaufwand. Der SC-G9000 wurde genau auf diese Anforderungen hin entwickelt und ist daher die optimal passende Lösung für Produktionsumgebungen mit hohem Durchsatz. Dabei nutzt der SC-G9000 bewährte Technologien bestehender Epson Plattformen wie die des SC-R5000 und des SC-F3000 – das macht ihn zuverlässig und wartungsarm.«

Der Drucker wird mit Epson »Edge Print Pro« und der »Fiery Digital Factory«-Software ausgeliefert und unterstützt darüber hinaus auch weitere RIP-Lösungen von Drittanbietern. Der SC-G9000 wird als Drucker angeboten. Für die Produktion nötige zusätzliche Utensilien wie Shaker sowie passende Filme, das Puder selbst und andere Verbrauchsmaterialien werden von spezialisierten Vertriebspartnern geliefert.

Weiterführende Informationen:

[1] Seiko Epson Corporation (SEC) Marktprognose