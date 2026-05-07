Neue prozessfreien Druckplatte von Kodak

Die SONORA UltraXR Platte erweitert das in EAMER bereits verfügbare SONORA Ultra Portfolio. Sie bietet eine außergewöhnlich hohe Auflagenbeständigkeit sowie einen hervorragenden Bildkontrast, der laut Kodak bis zu 4-mal stärker sein soll als bei Wettbewerbsprodukten. Darüber hinaus bietet die neue Platte eine um den Faktor 5 bessere Weißlichttoleranz und eine Bildstabilität von bis zu sechs Wochen bei Lagerung im Dunkeln. Die Platte ist ausgelegt für bis zu 400.000 Drucke auf Heatset-/Coldset-Rollenoffsetmaschinen, 250.000 Drucke auf Bogenoffsetmaschinen und 115.000 Drucke bei Anwendungen mit UV-Farben.

Die SONORA UltraXR Platte wird in Kodaks Produktionsstätte in Osterode, Deutschland, hergestellt. Die Fertigung im Herzen Europas gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Lieferung hochwertiger Platten an Kodak Kunden in ganz EAMER und minimiert zugleich die mit dem Transport verbundenen CO₂-Emissionen.

»Kodak hat Millionen in Forschung und Entwicklung investiert, um kontinuierliche Innovation voranzutreiben und die leistungsstärksten prozessfreien Druckplatten anzubieten, die auf dem Markt erhältlich sind. Die SONORA UltraXR Platte ist das jüngste Ergebnis dieser Anstrengungen – davon können Bogen- und Rollenoffsetdruckereien in EAMER nun profitieren. Und das Beste daran: Unsere Druckkunden erhalten diese nochmals verbesserte Platte ohne zusätzliche Kosten«, kommentierte Jim Continenza, Executive Chairman und Chief Executive Officer, Kodak.

Weitere Informationen: