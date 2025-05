Neue Print-on-Demand-Systeme von Fujifilm

Mark Lawn, Head of POD Solutions bei Fujifilm EMEA, erläutert die Hintergründe: »Mit der Mid-Range-Klasse der Revoria wollten wir Spezialtoner und den Fünffarbdruck einem größeren Marktsektor zugänglich machen. Vier Monate nach dem Marktstart profitieren bereits viele Druckereien in Europa von diesen Vorteilen. Die neuen Farben Weiß und Silber erweitern dieses Potenzial noch einmal enorm, und zwar für Druckereien, die bereits in die Maschinen investiert haben, wie auch für künftige Käufer. Der Weißtoner erschließt eine riesige Bandbreite interessanter Druckmöglichkeiten auf transparenten Substraten, dunklerem Papier und Karton. Der Silbertoner eignet sich nicht nur für schöne Veredelungen, sondern kann mit anderen Farben zu metallisierenden Farben gemischt werden.«