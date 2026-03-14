Neue Farbtöne für nachhaltige Verpackungen

Die neuen Nuancen der Eco Paper orientieren sich laut Hersteller an aktuellen Designtrends und sollen insbesondere im Premiumsegment zum Einsatz kommen. Mögliche Anwendungen reichen von hochwertigen Verpackungen und Anhänger über Shoppingbags bis hin zu Karten oder Broschüren. Während China Red mit einem kräftigen Rotton für Aufmerksamkeit sorgen soll, steht Empire Blue für eine ruhige, elegante Anmutung. Racing Green setzt hingegen auf eine natürliche Farbwirkung.

Wie das bestehende Sortiment basiert auch die Erweiterung vollständig auf Recyclingfasern. Die Papiere bestehen aus 100 Prozent Sekundärfaserstoffen und werden nach Angaben des Unternehmens unter hohen Umweltstandards produziert. Entsprechend tragen sie sowohl den Blauer Engel als auch das EU Ecolabel. Neben der Nachhaltigkeit hebt der Hersteller auch die guten Druck- und Verarbeitungseigenschaften der Papiere hervor.

Mit der Sortimentserweiterung will Koehler Paper nachhaltige Alternativen zu Frischfaserpapieren stärker im Markt positionieren. »Mit der Erweiterung unseres Farbspektrums reagieren wir auf die steigende Nachfrage nach nachhaltigen, gleichzeitig aber ästhetisch anspruchsvollen Papierlösungen«, erklärt Udo Hollbach, Geschäftsführer des Koehler-Paper-Standorts Greiz.

Für Marken und Agenturen gewinnt die Verbindung von Design und Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung. Farbige Recyclingpapiere können dabei helfen, Umweltaspekte sichtbarer in die Markenkommunikation zu integrieren – insbesondere im Bereich der Verpackung.

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