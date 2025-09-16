Neue digitale und hybride Lösungen für den Etikettenmarkt

Das Wachstum wird vor allem durch Sektoren wie Einzelhandel, Logistik, Haushaltswaren, Gesundheits-, Beauty- und Kosmetikprodukte sowie Pharmazeutika und rezeptfreie Arzneimittel vorangetrieben. Bis 2030 wird ein weltweiter Anstieg der Etikettenproduktion um 4,0 % CAGR prognostiziert1 und die digitale Etikettenproduktion gewinnt dabei weiter an Bedeutung. Dadurch eröffnen sich für Druckereien und Verarbeiter erhebliche Wachstumschancen – wobei optimierte Produktionskapazitäten der Schlüssel zur Nutzung dieser Möglichkeiten ist. Vor diesem Hintergrund richtet Gallus seinen Fokus auf die Entwicklung intelligenter, vernetzter Drucklösungen zur Verbesserung der Geschwindigkeit, Farbgenauigkeit und Workflow-Automatisierung, damit Kunden ihre Produktivität ohne Qualitätseinbußen maximieren und effektiv auf aktuelle Marktanforderungen reagieren können.

Die neue Gallus Five, eine leistungsstarke hybride Drucklösung, die auf der bewährten Gallus Labelmaster Plattform basiert. Die Hybridlösung erreicht eine Auflösung von 1200 x 1200 dpi und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 100 m/min, wodurch die Produktivität stark gesteigert wird. Die Gallus Five ist Teil des modularen »System to Compose«-Konzepts von Gallus und in den Breiten 340 mm und 430 mm erhältlich. Sie ist vollständig mit den bestehenden Gallus Labelmaster Druckmodulen kompatibel. Die neu eingeführte Semirotationsstanze »SDC Pro« bietet zudem eine hohe Stanzgeschwindigkeit von bis zu 100 m/min, schnelle Auftragswechsel und eine optionale Schnitttiefenverstellung. Damit ist sie besonders für volumengetriebene Märkte attraktiv, in denen eine gleichbleibende Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz auf industriellem Niveau entscheidende Faktoren sind, z. B. in Segmenten wie Gesundheits-, Beauty- und Kosmetikprodukte, Pharmazeutika und rezeptfreie Arzneimittel sowie Lebensmittel und Haushaltswaren.

Die Druckmaschine verwendet den Heidelberg Saphira UV05 Tintensatz. Der hohe Pigmentanteil der neuen Rezeptur sorgt für eine deutliche Reduzierung des Farbverbrauchs und damit der Gesamtbetriebskosten. Darüber hinaus überzeugt die Maschine durch ihre hervorragende Farbwiedergabe, die bis zu 95% des Pantone-Farbraums abdeckt. Gleichzeitig werden die aktuellen Sicherheitsvorschriften für Drucktinten eingehalten.

Die neue Gallus Alpha, eine digitale Drucklösung, erfüllt die Anforderungen von Verarbeitern, die einen effizienten und kostengünstigen Einstieg in den Digitaldruck anstreben, und bedient damit das entgegengesetzte Spektrum des Marktes. Sie ist auf schnell wachsende Märkte wie Einzelhandel, Pharmazeutika und Logistik ausgerichtet und bietet eine höhere Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und Leistung für Verarbeiter, die sich auf kleinere Auflagen und kürzere Durchlaufzeiten einstellen müssen. Die Gallus Alpha ist in einer Breite von 340 mm in zwei Konfigurationen erhältlich – vier Farben + Weiß oder sechs Farben + Weiß – und bietet eine Druckauflösung von 1200 x 1200 dpi bei 65 m/min. Die Druckmaschine zeichnet sich besonders durch ihre rein digitale Rolle-zu-Rolle-Konfiguration aus, die eine einfache Bedienung und nahtlose Integration in bestehende Produktionsabläufe ermöglicht. Mit der Gallus Alpha erhalten Verarbeiter eine digitale Plattform, die eine schnellere Einarbeitung, Versionierung und agile Auftragswechsel ermöglicht – entscheidende Faktoren für den Erfolg in einem dynamischen, schnelllebigen Markt.

»Druckunternehmen benötigen heute zukunftsfähige Lösungen, die industrielle Geschwindigkeit, Genauigkeit und Workflow-Automatisierung bieten, um gewinnbringend arbeiten können«, sagt Dario Urbinati, CEO der Gallus Gruppe. »Mit der Gallus Five und der Gallus Alpha ermöglichen wir ein intelligenteres, besser vernetztes Drucken auf jeder Ebene – von Einstiegssystemen bis hin zu vollständig skalierbaren integrierten Drucklösungen.«

