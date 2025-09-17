Neue Branding-Möglichkeiten auf brauner Wellpappe

Die Erweiterung um Weiß ist mehr als nur eine zusätzliche Farbe, sie eröffnet neue Möglichkeiten im Branding und der Verpackungsgestaltung. Durch den Weißunterdruck erscheinen Farben, Logos und Motive auf brauner Wellpappe ähnlich leuchtend und kontrastreich wie auf weißem Trägermaterial – ein entscheidender Faktor für die Markenidentität und Wiedererkennbarkeit am Point-of-Sale.

Darüber hinaus ermöglicht der Drucktechnologie sanfte Verläufe, differenzierte Schattierungen und Abkantungen, die den Eindruck dreidimensionaler Bildeffekte entstehen lassen. So werden brillante, kontrastreiche Druckbilder und neue Möglichkeiten für anspruchsvolle Verpackungsdesigns geschaffen. Mondi verfügt über ein erfahrenes Team von Spezialisten im Hochleistungsdigitaldruck, das Kunden kompetent bei der Auswahl und Umsetzung der besten Lösung mit dem neuen Weiß begleitet.

Digitaldruck – nachhaltig, flexibel und ressourcenschonend

Der Digitaldruck zählt aktuell zu den flexibelsten und nachhaltigsten Druckverfahren am Markt. Er vereint hohe Produktionsgeschwindigkeiten mit hochwertigen, mehrfarbigen Druckbildern – sowohl auf weißer und brauner Außendecke als auch auf offener Welle. Alle eingesetzten Farben sind wasserbasiert, geprüft und von Swiss Quality Testing Services (SQTS) – einem unabhängigen, akkreditierten Prüfinstitut für Qualität und Produktsicherheit – für den Einsatz auf Primärverpackungen zugelassen. Dank der Data-to-Print-Technologie entfallen Klischees und Druckplatten. Rüst- und Produktionszeiten verkürzen sich und neue Verpackungsdesigns können schneller umgesetzt und kurzfristig geändert werden.

Für das Marketing sowie in Logistik- und Supply-Chain-Prozessen bietet der Digitaldruck, inklusive der neuen Weißoption, Vorteile, die Flexo- und Offsetdruck nicht leisten können. Ein wesentlicher Vorteil ist die Möglichkeit, fortlaufende Bar-, EAN- und QR-Codes direkt auf die Verpackung zu drucken. Dadurch entfällt das Aufbringen von Etiketten, was Kosten, Zeit und Ressourcen spart. Das umlaufende Aufdrucken der Codes reduziert zudem potenzielle Fehlerquellen beim Auslesen.

Mittlere und große Mengen gleicher Bauform lassen sich in einem Durchlauf mit unterschiedlichen Druckbildern versehen, beispielsweise für saisonale, regionale oder Event-bezogene Kampagnen. Durch das optimierte Splitting wird pro Druckbild nur die tatsächlich benötigte Menge produziert. Das senkt Lagerkosten und vermeidet Überhänge.

Einsatz in vielfältigen Branchen

Mit diesen Vorteilen eignet sich der Digitaldruck für zahlreiche Bereiche, darunter eCommerce, Lebensmittel und Getränke sowie schnelllebige Konsumgüter. Die Einführung der Farbe Weiß unterstreicht Mondis Rolle als Innovationsführer für nachhaltige Verpackungen und markiert einen wichtigen Meilenstein für die gesamte Branche.

