Neuausrichtung bei Berberich

Beide Bereichsleiter sind seit mehreren Jahren im Unternehmen und verfügen über umfangreiches Branchenwissen in der Papierindustrie und dem Papiergroßhandel sowie über ein weitreichendes Branchennetzwerk im nationalen und internationalen Markt. »Wir freuen uns, mit den eigenen Geschäftsbereichen Board & Packaging sowie Backselling Kompetenzen gezielter einzusetzen, an bereits vorhandene Erfolge anzuknüpfen und das Geschäft gemeinsam mit Herrn Hartmann, Herrn Ziegler und ihren kompetenten Teams weiter ausbauen zu können«, so Niklas Eren, Geschäftsführender Gesellschafter der Carl Berberich GmbH.