NAUTILUS ProCycle – ein Premium-Recyclingpapiers

Nautilus ProCycle besteht komplett aus Post-Consumer-Abfällen, also aus Altpapier von Endverbrauchern. Mondi hat die Produktreihe jetzt um Grammaturen zwischen 100 und 300 g/m2 in Foliogröße sowie 100 und 120 g/m2auf Rollen erweitert. Das Papier erfüllt ökologische Standards, wie einschlägige Zertifizierungen zeigen, etwa Cradle to Cradle der Stufe Bronze, der Blaue Engel, FSC und das EU-Ecolabel.

Recyclingpapier für professionelle Corporate-Identity-Projekte

Das Recyclingpapier, das in Österreich hergestellt wird, zeichnet sich aus durch eine ISO-Helligkeit von 100 Prozent und einen Weißgrad von 135 Prozent gemäß Vorgaben der International Commission on Illumination (CIE) aus. Dadurch eignet sich das Papier ideal für verschiedenste Druckanwendungen, beispielsweise Briefköpfe, Umschläge, Marketingbroschüren, Unternehmensberichte, Werbematerialien, Rechnungen, Angebote und vieles mehr. Unternehmen haben damit auf perfekte Weise die Möglichkeit, ein konsistentes Markenimage zu vermitteln, gerade auch bei professionellen Corporate-Identity-Projekten.

Mehr Grammaturen für ein noch breiteres Anwendungsspektrum

Bisher war das Papier schon in den Formaten A4 und A3 mit 80 g/m2 sowie als Rollenware mit 90 g/m2erhältlich. Infolge der besonderen Qualität und der entsprechend hohen Nachfrage hat Mondi das Portfolio deutlich ausgeweitet, sodass nun auch Grammaturen von 100, 120, 160 und 200 bis 300 g/m² in Foliogröße sowie 100 und 120 g/m² auf Rollen zur Verfügung stehen. Unternehmen profitieren dadurch von mehr Anwendungsmöglichkeiten und einer umfassenden Abdeckung der gesamten Bandbreite an gedruckten Kommunikationsmitteln.

Bei der Erweiterung der Grammaturauswahl hat Mondi eng mit einem wichtigen Kunden in der Schweiz zusammengearbeitet: Die Antalis AG ist auch im Zuge der Einführung des innovativen Angebots Vorreiter. »Mit dem erweiterten Sortiment von NAUTILUS ProCycle bietet Antalis jetzt eine wirklich umfassende Recyclinglösung an«, freut sich Hugo Schoder, Verkaufsleiter Print bei der Antalis AG.

Wertvoller Beitrag zum Umweltschutz

»Bei NAUTILUS ProCycle haben wir uns für einen besonders nachhaltigen und bewussten Umgang mit der Natur und den natürlichen Ressourcen entschieden«, erklärt Bernhard Cantzler, Marketing & Sales Director bei Mondi Uncoated Fine Paper. »Wir offerieren ein hochwertiges, 100-prozentiges Recyclingpapier mit einem hohen Weißgrad. Kunden können dieses Papier für jede Anwendung kompromisslos nutzen und so einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Mondi engagiert sich weiterhin stark auf dem Recyclingpapiermarkt«, so Bernhard Cantzler. »Mit dem Sortiment NAUTILUS ProCycle bekräftigen wir unseren Einsatz für ebenso nachhaltige wie qualitativ hochwertige Lösungen, die den sich weiterentwickelnden Anforderungen unserer Kunden entsprechen.«