Nassleimetiketten-Papieren von Sappi

Auf beiden Messen präsentiert Sappi das Portfolio von Nassleimetiketten-Papieren. Die Serie Parade Label WS bietet doppelt gestrichene, hochnassfeste und alkalibeständige Eigenschaften mit einer funktionalen Beschichtung auf der Rückseite. Die nassfesten Etikettenpapiere wurden speziell für Mehrwegflaschen entwickelt, die in Bier-, Mineralwasser- und Erfrischungsgetränkeanwendungen verwendet werden.

Erhältlich in Grammaturen von 65-80 g/m 2, bieten die Parade Label WS Papiere einen außergewöhnlichen Weißgrad, Glanz und eine hervorragende Oberflächenqualität. Dadurch ist für eine maximale Wirkung im Regal und Markendifferenzierung gesorgt. Das Sortiment beinhaltet auch das Produkt Parade Label WS Linen. Seine attraktive Leinenprägung verbessert sowohl das Aussehen als auch die Haptik. Durch die Funktionsprägung wird die Leistung im Etikettierprozess verbessert, da die Etikettentrennbarkeit und die reduzierte statische Haftung optimiert werden.

Komplettlösungen für selbstklebende Etiketten

Die Labelexpo Europe ist das ideale Schaufenster für Sappis Sortiment an Face Stock Papieren und Release Linern. Als Anbieter von Face Stock Papieren für Selbstklebeetiketten setzt Sappi weiterhin Maßstäbe für Qualität und Leistung in der gesamten Branche. Das Parade Face Portfolio bietet außergewöhnliche und vielfältige Druckoberflächen von Hochglanz über Semi Gloss bis hin zu Matt. Die unterschiedlichen Oberflächen helfen unverwechselbare Etiketten zu kreieren, die die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich ziehen.

Parade Face High Gloss (80 g/m²) gilt als Maßstab für Premium-Etikettenanwendungen und bietet außergewöhnliche Glätte und brillante Druckwiedergabe für hochwertige Etiketten, wie sie für Premium-Lebensmittel, Premium-Haushaltspflegeprodukte und Luxusgetränke gewünscht sind. Das Produkt eignet sich besonders für Metallisierungsanwendungen. Selbstverständlich wird auch das Face Stock Papier Parade Face Semi Gloss (77 g/m²) vorgestellt. Es ist eines der marktführenden Papiere für Standardanwendungen von Selbstklebe-Etiketten in Europa und bietet zuverlässige Ergebnisse in Flexo-, Tief-, Offset- und Hochdruck sowie Digitaldrucksystemen.

Die Labelexpo ermöglicht es Sappi, seine kompletten Lösungen für selbstklebende Etiketten zu präsentieren und gleichzeitig Nassleim-Etikettenpapiere zu demonstrieren. Neben Nassleimetiketten werden auf der Drinktec in München auch weitere Verpackungslösungen von Sappi vorgestellt, darunter Wellpappenrohpapier und Frischfaserkarton. Der Premium-Frischfaser-Liner Fusion Topliner überzeugt mit außergewöhnlicher Helligkeit, beeindruckendem Weißgrad und einer eleganten, seidigen Oberfläche für hochwertige Wellpappenanwendungen, während die Premiumkartons Algro Design und Algro Volume mit brillanter Farbwiedergabe und hervorragenden Verarbeitungseigenschaften kreative Freiheit im Verpackungsdesign bieten.

Erstmalige Teilnahme unterstreicht strategische Expansion

Die beiden Messen bieten eine exzellente Gelegenheit, das umfassenden Sortiment von Etikettenpapieren in verschiedenen Marktsegmenten zu präsentieren. »Die Teilnahme an der Drinktec und der Labelexpo Europe ermöglicht es uns, die gesamte Bandbreite unseres Etikettenpapier-Portfolios zu präsentieren, von Nassleimlösungen, die in anspruchsvollen Anwendungen zuverlässig funktionieren, bis hin zu selbstklebenden Technologien, die den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht werden«, sagt Jan Hasselblatt, Head of Sales Self-Adhesives bei Sappi.

Besucher finden Sappi auf der Drinktec in Halle C2, Stand 179 und auf der Labelexpo Europe in Halle 3, Stand G106.