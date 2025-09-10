SUCHE
Magazin für Mediendesign und -Produktion
Aktuell

Nahtlose Integration für die Etikettenproduktion

Die Durst Group und CERM geben eine neue Partnerschaft bekannt, die Effizienz und Transparenz in der Etikettenproduktion auf ein neues Niveau hebt. Mit dem neu entwickelten Connector zwischen Durst Analytics und dem MIS-System von CERM können Produktionsdaten der Durst Tau Label Drucksysteme nun direkt und nahtlos in die MIS-Software übertragen werden.

Integration

»Die Nachfrage nach einer vollständigen Integration von Produktions- und Business-Daten ist in der Branche seit Jahren groß«, sagt Serge Clauss, Product Manager Software & Solutions, Durst Group. »Mit der Anbindung von Durst Analytics an CERM bieten wir unseren Kunden nun eine Lösung, die höchste Transparenz und Kontrolle ermöglicht.«

Auch CERM unterstreicht die Bedeutung dieser Kooperation: »Unser Ziel ist es, Druckereien ein voll integriertes Ökosystem bereitzustellen, in dem alle relevanten Produktions- und Geschäftsdaten miteinander verknüpft sind. Durch die Verbindung mit Durst Analytics haben unsere Kunden erstmals die Möglichkeit, ihre Durst Tau Label Drucksysteme in Echtzeit mit unserem MIS zu vernetzen – ein entscheidender Schritt, um Produktivität zu steigern und Entscheidungen datenbasiert zu treffen«, sagt Steffen Haaga, Director of Global Business Development bei CERM.

Die offizielle Vorstellung der Integration findet im Rahmen der LabelExpo 2025 statt. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, sich auf dem Messestand 3E79 der Durst Group und CERM Messestand 3G43 über die neue Lösung zu informieren und die Vorteile live zu erleben.

Tags:
Ähnliche Beiträge
0

Dein Warenkorb

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen