Nahtlose Integration für die Etikettenproduktion

»Die Nachfrage nach einer vollständigen Integration von Produktions- und Business-Daten ist in der Branche seit Jahren groß«, sagt Serge Clauss, Product Manager Software & Solutions, Durst Group. »Mit der Anbindung von Durst Analytics an CERM bieten wir unseren Kunden nun eine Lösung, die höchste Transparenz und Kontrolle ermöglicht.«

Auch CERM unterstreicht die Bedeutung dieser Kooperation: »Unser Ziel ist es, Druckereien ein voll integriertes Ökosystem bereitzustellen, in dem alle relevanten Produktions- und Geschäftsdaten miteinander verknüpft sind. Durch die Verbindung mit Durst Analytics haben unsere Kunden erstmals die Möglichkeit, ihre Durst Tau Label Drucksysteme in Echtzeit mit unserem MIS zu vernetzen – ein entscheidender Schritt, um Produktivität zu steigern und Entscheidungen datenbasiert zu treffen«, sagt Steffen Haaga, Director of Global Business Development bei CERM.

Die offizielle Vorstellung der Integration findet im Rahmen der LabelExpo 2025 statt. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, sich auf dem Messestand 3E79 der Durst Group und CERM Messestand 3G43 über die neue Lösung zu informieren und die Vorteile live zu erleben.