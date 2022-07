Nachhaltige Verpackungslösungen

Gemeinsam mit seinen Partnern erzielt Bobst hier enorme Fortschritte. Im Rahmen der CEFLEX-Initiative (Circular Economy for Flexible Packaging) hat das Unternehmen kürzlich eine interessante neue Lösung mit hoher Barriere-Wirkung für flexible Verpackungenvorgestellt, die recycelbar ist. Dabei handelt es sich um einen neuen Beutel aus recyceltem Polypropylen (rPP), einem metallisierten Monomaterial mit hoher Barriere-Wirkung, das im Flexodruck bedruckt wurde. Er ist der erste Beutel auf dem Markt, der aus recyceltem, in Haushalten gesammeltem Material (rPP) mit bedruckter Oberfläche und Barriere hergestellt wurde.

Außerdem arbeitet Bobst in Zusammenarbeit mit Tipa – einem Spezialisten für die Entwicklung nachhaltiger Verpackungen – an einer kompostierbaren Verpackungslösung für den Hausgebrauch und an einer vollständig papierbasierten, und recyclingfähigen Lösung mit hoher Barriere-Wirkung namens FibreCycle. Letztere ist Teil der oneBARRIER Familie neuer alternativer und nachhaltiger Lösungen, die Bobst mit Partnern entwickelt.

Schließlich hat Bobst im Rahmen seines Engagements für das branchenübergreifende Konsortium R-Cycle und dessen Aufgabe, die Rückverfolgbarkeit von Einwegkunststoffen mit digitalen Produktpässen (DPP) zu gewährleisten, ein Pilotprojekt in seinem Kompetenzzentrum in Manchester vereinbart, bei dem eine Demomaschine für R-Cycle vorbereitet wurde. Dieses Projekt wird nun auf andere Produktlinien ausgeweitet (Beschichtung, Kaschierung, Zentralzylinder-Flexodruck, Tiefdruck).

Bobst ist davon überzeugt, in einer starken Position zu sein, Verpackungs- und Markenartikelherstellern zu helfen, die Art und Weise zu verändern, wie Verpackungen produziert werden.