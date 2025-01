Nachhaltige Papiere für Luxusverpackungen

Die Paris Packaging Week auf dem Messegelände Paris Expo Porte de Versailles ist eine weltweit führende Veranstaltung für Kosmetik-, Getränke-, Luxus- und Aerosolverpackungen. Sie ist Treffpunkt für Markenartikler, Materialzulieferer und Dienstleister entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Nachhaltigkeit ist von zentraler Bedeutung für die Industrie. Am Stand E34 zeigt Mondi am 28. und 29. Januar 2025, wie Papierverpackungen die Nachhaltigkeitsbestrebungen von Markenartiklern im Luxussegment unterstützen können.

Die Verpackung hochwertiger Produkte soll die Exklusivität des Inhalts auf den ersten Blick erkennen lassen und die Lust auf das luxuriöse Erlebnis wecken. »Mit unserer Premium-Designpapiermarke Pergraphica eröffnen wir Markenartiklern und Verpackungsdesignern vielfältige Gestaltungsoptionen«, so Bernhard Cantzler, Marketing & Sales Director bei Mondi Uncoated Fine Paper. »Pergraphica steht nicht nur für Kreativität – das Papier sorgt auch für einen anhaltenden Effekt. Schon die erste Berührung ist ein Erlebnis für die Sinne. Die Bandbreite der visuellen Effekte reicht von auffallend bis elegant.« Das Portfolio der Designpapiere bietet eine konstant hohe Druckqualität und hervorragende Verarbeitungseigenschaften, wie tadelloses Rillen und Falzen. Es umfasst drei Weißtöne mit ausgezeichneter Farbwiedergabe und eine breite Palette von 31 zarten, satten oder dunklen Farben in Grammaturen von 90 bis 400 g/m². Vor Kurzem wurde das Portfolio um eine spezielle Grammatur für die Verpackung von Parfumflaschen erweitert: 350 g/m² für Pergraphica Classic Rough und Natural Rough«, erklärt Cantzler weiter.

IQ Bord: Premiumqualität für Premiumprodukte

Auch IQ Board, ein ungestrichenes Frischfaser-Premiumpapier, ist eine interessante Option für Verpackungsanwendungen. Damit lässt sich der Inhalt von Luxusartikeln, Kosmetika und hochwertigen Hygieneprodukten besonders gut in Szene setzen. IQ Board ist optimiert für eine reibungslose Verarbeitung bei der Druckausgabe, Veredelung und Abfüllung. Die glatte, natürliche Haptik unterstreicht markante Verpackungsdesigns. Das Papier ist in den Farbtönen Hochweiß und Naturweiß mit Grammaturen von 250 bis 400 g/m² erhältlich.

Einzigartigkeit auf den ersten Blick

In Paris wird Mondi auch ein ganz besonderes Verpackungspapier präsentieren: IQ Grass + Packaging . Dieses Papier aus bis zu 30 Prozent Grasfasern in Kombination mit FSC- und PEFC-zertifizierten Frischfasern ist ein echter Blickfang. Die verwendeten Rohstoffe verleihen dem Papier eine einzigartige Struktur und Faseroptik. Da jeder Bogen eine eigene Maserung hat, wird jede Verpackung zum Unikat. IQ Grass + Packaging ist in Grammaturen von 80 bis 350 g/m² erhältlich und kann für eine hochwertige Haptik mit Heißfolienprägung und Hochprägung veredelt werden.

Starkes Engagement für Nachhaltigkeit

In zunehmendem Maße wird Nachhaltigkeit als Schlüsselfaktor für Hersteller von Luxusgütern angesehen. Mondi ist sich dessen bewusst und hat sich einen Nachhaltigkeitsrahmen mit ehrgeizigen Zielen gesetzt. Im Mondi Action Plan 2030 (MAP2030) sind die Maßnahmen und die zu erreichenden Ziele und Meilensteine festgelegt, damit die Gruppe ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen bis 2030 erfüllen kann. Das Unternehmen ist bereits gut aufgestellt: Die für Luxusverpackungen optimal geeigneten Mondi-Papiere werden in der österreichischen Papierfabrik Mondi Neusiedler hergestellt. Der dort und auch in allen anderen ungestrichenen Feinpapieren von Mondi verwendete Zellstoff stammt ausschließlich aus Wäldern, die nachhaltig bewirtschaftet werden –von Mondi selbst oder von sorgfältig ausgewählten Anbietern auf dem Weltmarkt. Sämtliche in Österreich und der Slowakei produzierten Mondi-Papiermarken haben die Zertifizierungsstufe Bronze von Cradle to Cradle Certified. Die Zertifizierung deckt alle Aspekte von der Beschaffung bis zur Produktion ab und bestätigt, dass die Produkte im Einklang mit den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft hergestellt und verwendet werden.

Mondi hat den Platin-Status im CSR-Rating (Corporate Social Responsibility; soziale Verantwortung von Unternehmen) von EcoVadis inne. Mit dieser Bewertung gehört die Gruppe zu den Top 1 %-Unternehmen weltweit.