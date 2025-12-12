München wird 2026 zum globalen Zentrum des Onlineprints

Zu den bereits bestätigten Speakern zählen unter anderem Cui Wen Feng, Geschäftsführer der größten chinesischen Onlinedruckerei, der US-amerikanische Branchen-Vordenker Rusty Pepper sowie der kanadische »PrintGeek« Dan Neto. Auch die ersten Executive Brieﬁngs und C-Level-Classrooms stehen fest. Der Online Print Summit feiert 2026 eine ganz besondere Premiere. Denn erstmals wird Cui Wen Feng, CEO und Gründer von Shengda Printing, auf einem Event außerhalb von China auftreten.

Das ist vor allem deswegen so spannend, weil Shengda Printing nicht nur eine von vielen Druckereien ist. Was vor mehr als 25 Jahren mit dem Visitenkartendruck angefangen hat, ist heute die größte Onlinedruckerei Chinas. Auf dem OPS wird Cui Wen Feng einen Einblick in die Erfolgsfaktoren seines Unternehmens geben und erklären, welche Rolle ein hoher Automatisierungsgrad, intelligente Vernetzung und der Fokus auf E-Commerce dabei spielen – immerhin werden mehr als 95% seiner Aufträge über das Internet generiert. Er wird außerdem erklären, warum internationale Netzwerke der nächste logische Schritt sein werden.

Internationale Perspektiven, zukunftsweisende Themen und eine echte Premiere

»Wir sind stolz darauf, im nächsten Jahr Speaker aus aller Welt auf der OPS-Bühne begrüßen zu dürfen. Denn nur, wer über den eigenen Horizont hinausschaut, kann neue Inspirationen für das eigene Business ﬁnden und internationale Allianzen schmieden«, erklärt Bernd Zipper, Gründer und CEO von zipcon consulting und Mit-Veranstalter des Online Print Summits.

Mit seiner Eröffnungs-Keynote wird er den Ton des Online Print Summits 2026 setzen: Der Brachenexperte analysiert, wie KI, Plattformökonomien und Creator-Commerce die bisherigen Marktlogiken aufbrechen, und erklärt, was das für Strategien, Geschäftsmodelle und Resilienz bedeutet. Seine Botschaft: »Die Karten werden neu gemischt – nicht irgendwann, sondern jetzt. Wer Print in der On-Demand-Ära gestalten will, braucht Mut zur Veränderung und Lust auf echte Innovation.«

Um Veränderung geht es auch bei Rusty Pepper, Head of Global Markets der texanischen Taylor Corporation. Er wird darüber sprechen, wie Technologie, On-Demand-Produktion und hyperpersonalisierte Kampagnen globale Marketing Supply Chains verändern und neugestalten. Sein Blick reicht dabei von Print über Promotion bis hin Packaging – und einem ROI, den er als Return on Impressions neu deﬁniert.

Was die Creator-Ökonomie mit Plattformpartnerschaften und einem Lagerbestand von Null zu tun hat, beschreibt Dan Neto, Gründer und Präsident des kanadischen Print-on-Demand-Spezialisten Print Geek Inc. in seinem Vortrag. Darin wird er erklären, wie Print-on-Demand dank Auﬂage 1, mit maximaler Automatisierung und ohne Lagerbestand dazu beiträgt, dass Content Creators ihre Business-Ideen nicht nur monetarisieren, sondern global skalieren können.

Dynamisch entwickelt sich auch der Druckmarkt in Brasilien, wie Marcelo Schroeder Isleb am Beispiel seines Unternehmens Digipix zeigen wird. Denn im größten Land Südamerikas sind vor allem mobile Devices, schnelle Einführungszyklen und eine hochgradige Personalisierung die Wachstumstreiber schlechthin. Kein Wunder, dass Isleb und sein Team eine durch und durch digitale DNA leben und ihr Unternehmen so zu einem der größten Player im brasilianischen Fotomarkt gemacht haben.

Das aktuelle Speakers-Line-up des Online Print Summits 2026 legt den Fokus aber auch auf Deutschland: Janneke Klasen, Geschäftsführerin der Schmidt Werbeverpackungen GmbH in Lichtenberg, spricht über digitale Markenführung, den Webshop als zentralen Kundentouchpoint und das Spannungsfeld zwischen Haltung, Service und Zukunftsfähigkeit. Denn Relevanz entstehe da, so ist sie überzeugt, wo Unternehmer- und Unternehmerinnen über den Tellerrand hinausdenken.

Ticket kaufen und schon vorab Zugang zur Community erhalten

Der Online Print Summit 2026 denkt – getreu des 2026er-Mottos »Re:inventing Print for the On-Demand Era« – Print nicht weiter, sondern neu. Das aktuelle Speakers-Line-up, die Executive Brieﬁngs und C-Level-Classrooms sind der beste Beleg dafür. »Mit dem Summit schaffen wir Räume für Austausch, Praxisrelevanz und strategische Tiefe«, sagt Jens Meyer, Geschäftsführer des VDM Beratung und Mit-Veranstalter des OPS. »Die Formate, unsere Speaker aus aller Welt und zukunftsgerichteten Themen zeigen: Wir meinen es ernst, mit Veränderung und mit Vernetzung.«

Der Ticketverkauf für das Online Print Summit 2026 läuft bereits.

Alle wichtigen Infos und die Bestellmöglichkeiten gibt es unter: