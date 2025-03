Müller Martini präsentierte mit Partnern Smart-Factory-Lösungen

Mit 6.800 Teilnehmenden und 120 Ausstellern, die 40 Live-Lösungen präsentierten, ist der Event wiederum leicht gewachsen. »Wir haben während der vier Messetage gemeinsam mit unseren Partnern wegweisende Smart-Factory-Lösungen präsentiert, die die Zukunft der digitalen Druckindustrie gestalten werden«, betonte Bruno Müller, CEO von Müller Martini.

Eindrucksvolle Smart-Factory-Lösungen

Alle drei gezeigten Smart-Factory-Anwendungen demonstrierten eindrucksvoll, wie Müller Martini in Zusammenarbeit mit seinen Partnern neue Massstäbe für durchgängige Produktionsprozesse setzen kann. Die Besucher erlebten, wie sowohl von der weissen Rolle als auch vom weißen Bogen inline ein fertiges Softcover-Buch produziert wurde – von der digitalen Rollen- bzw. Bogendruckmaschine bis zum Schneidroboter mit anschliessender Sortierstrecke, vollautomatisiert und ohne manuelle Eingriffe. Auch der präsentierte digitale Sammelhefter Prinova Digital produzierte in einem durchgängigen Prozess von der Rolle acht verschiedene sammelgeheftete Produkte in Kleinstauflagen.

Durchgängige Vernetzung

Das Workflow-System Connex, Schlüsseltechnologie für die Herstellung individualisierter Druckprodukte, steuerte alle drei Linien von der digitalen Druckmaschine bis zum fertig sortierten Produktstapel. Die nahtlose Integration aller Produktionsschritte, vom Ausschießen der Druckdaten bis zum Sortieren der fertigen Produkte, beeindruckte die Besucher.

Besonders beeindruckt zeigte sich auch Sebastian Birzele, Bereichsleiter Buchbinderei der deutschen Druckerei C.H.Beck: »Müller Martini hat auf seinem Stand alles vernetzt, was man vernetzen kann. Von der weissen Rolle bis zum fertigen Buch – es ist fantastisch zu sehen, wie alles nahtlos funktioniert.« Er hebt den Klebebinder Vareo PRO und den Schneidroboter InfiniTrim hervor, die perfekt für den Digitaldruck seien, besonders aufgrund der wegfallenden Umrüstzeiten. »Das geht genau in die richtige Richtung.« Die Möglichkeit, mit diesen vernetzten Lösungen individuelle Kundenwünsche schnell und effizient umzusetzen, ist ein entscheidender Vorteil in der heutigen schnelllebigen Druckindustrie.