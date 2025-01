Müller Martini – mit Partnerschaften zu innovativen Lösungen

Das Unternehmen wird am eigenen Stand drei herausragende Lösungen für die Smart Factory präsentieren. Diese Lösungen bündeln die Stärken verschiedener Partner und eröffnen neue, ungeahnte Möglichkeiten, die den Anforderungen der modernen Druckindustrie gerecht werden. Besucher*innen können sich auf eindrucksvolle Anwendungen freuen, welche die Flexibilität und Effizienz einer Smart Factory demonstrieren.

Inline-Produktion vom weissen Bogen zum fertigen Softcover-Buch…

Ein Highlight auf dem Müller Martini-Stand wird eine Inline-Lösung für die Produktion von Softcover-Büchern aus weissen Bogen in verschiedenen Formaten und Dicken sein. In Kooperation mit Heidelberg wird die Druckmaschine Jetfire 50 vorgestellt, die in Kombination mit dem Starbook Sheetfolder von Hunkeler und dem Klebebinder Vareo PRO sowie dem Schneidroboter InfiniTrim arbeitet. Diese Lösung zeichnet sich durch minimalen Bedienungsaufwand, effiziente Produktionsabläufe und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten aus.

…und von der weissen Rolle zum fertigen Softcover-Buch!

Zusätzlich wird eine weitere Inline-Anwendung gezeigt, die den Prozess von der weissen Rolle zum fertigen Softcover-Buch zeigt. Hierbei wandert das Produkt von der unbedruckten Rolle durch die Rollen-Digitaldruckmaschine HP Advantage 2200 und den Starbook Plowfolder von Hunkeler und wird anschliessend auf dem Klebebinder Vareo PRO und dem Schneidroboter InfiniTrim weiterverarbeitet. Diese leistungsstarke Produktionslinie ist auf einen minimalen Personaleinsatz ausgelegt und ermöglicht die effiziente Herstellung von Softcover-Büchern direkt von der weissen Rolle.

Sammelheftung: Flexibilität in der Produktion

Im Rahmen der Hunkeler Innovationdays wird auch der hochautomatisierte Sammelhefter Prinova Digital vorgestellt. Diese Hybridlösung ist ideal für die effiziente und kostengünstige Produktion von Magazinen, Broschüren und Katalogen in kleinen Auflagen. Der Prinova Digital ermöglicht kürzeste Einricht- und Umrüstzeiten und bietet ein intuitives Bedienkonzept für höchste Benutzerfreundlichkeit.

Workflow-System Connex – Effizienz und Individualisierung

Als Schlüsseltechnologie für die effiziente und wirtschaftliche Herstellung individualisierter und variabler Druckprodukte präsentiert das Unternehmen das Workflow-System Connex. Das System steuert alle gezeigten Lösungen und sorgt für eine nahtlose Integration aller Produktionsschritte, vom Ausschiessen der Druckdaten bis zum Sortieren der fertigen Produkte.

Anmeldungen zur Messe unter: