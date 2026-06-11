»More Sense for Stronger Brands«

Ein Highlight der Veranstaltung war die Keynote von Olaf G. Hartmann, die die Bedeutung multisensorischer Markenerlebnisse beleuchtete. Seine zentrale Botschaft: Haptische Erlebnisse gewinnen auch in einer zunehmend digitalen Welt weiter an Bedeutung und tragen maßgeblich zur Differenzierung und emotionalen Aufladung von Marken bei. Hier setzt Koehler Paper gezielt an. Mit greenium werden hochwertige Recyclingpapiere aus 100 % Sekundärfasern zu einem erlebbaren Bestandteil der Markenwelt – und verbinden ökologische Verantwortung mit einem hochwertigen, sinnlichen Markenerlebnis.
Ergänzt wurden die Impulse durch Beiträge von Udo Hollbach, Geschäftsführer Koehler Paper Standort Greiz und Ernst Brunbauer, Geschäftsführer Lenzing Papier, die anhand konkreter Anwendungen zeigten, wie sich Kreislaufwirtschaft, Recycling und Upcycling ohne Qualitätsverluste realisieren lassen. Die Veranstaltung machte deutlich: Premiumqualität und verantwortungsvolle Materialkonzepte sind keine Gegensätze, sondern lassen sich gezielt miteinander verbinden – und schaffen so neue Möglichkeiten für starke Markenauftritte. Das Unternehmen positioniert sich mit greenium klar in diesem anspruchsvollen Segment.