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»More Sense for Stronger Brands«

Im Rahmen der Veranstaltung »More Sense for Stronger Brands« zeigte Koehler Paper gemeinsam mit Lenzing Papier, wie sich Premiumqualität und anspruchsvolle Markenkommunikation erfolgreich verbinden lassen.

Koehler Paper
Im Mittelpunkt stand die »greenium« Produktrange von Koehler Paper, die Premium-Recyclingpapiere für hochwertige Anwendungen im Marken- und Verpackungsumfeld bietet. Mit greenium unterstreicht Koehler Paper seinen Anspruch, Recyclingpapiere auf höchstem Niveau anzubieten. Die Papiere überzeugen durch exzellente Optik, besondere Haptik und zuverlässige Verarbeitungs-performance und erfüllen damit die Anforderungen anspruchsvoller Marken. Gleichzeitig ermöglichen sie es Unternehmen, ihren Qualitätsanspruch mit verantwortungsbewusstem Materialeinsatz zu verbinden.

Ein Highlight der Veranstaltung war die Keynote von Olaf G. Hartmann, die die Bedeutung multisensorischer Markenerlebnisse beleuchtete. Seine zentrale Botschaft: Haptische Erlebnisse gewinnen auch in einer zunehmend digitalen Welt weiter an Bedeutung und tragen maßgeblich zur Differenzierung und emotionalen Aufladung von Marken bei. Hier setzt Koehler Paper gezielt an. Mit greenium werden hochwertige Recyclingpapiere aus 100 % Sekundärfasern zu einem erlebbaren Bestandteil der Markenwelt – und verbinden ökologische Verantwortung mit einem hochwertigen, sinnlichen Markenerlebnis.

 Ergänzt wurden die Impulse durch Beiträge von Udo Hollbach, Geschäftsführer Koehler Paper Standort Greiz und Ernst Brunbauer, Geschäftsführer Lenzing Papier, die anhand konkreter Anwendungen zeigten, wie sich Kreislaufwirtschaft, Recycling und Upcycling ohne Qualitätsverluste realisieren lassen. Die Veranstaltung machte deutlich: Premiumqualität und verantwortungsvolle Materialkonzepte sind keine Gegensätze, sondern lassen sich gezielt miteinander verbinden – und schaffen so neue Möglichkeiten für starke Markenauftritte. Das Unternehmen positioniert sich mit greenium klar in diesem anspruchsvollen Segment.

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