»More Sense for Stronger Brands«

Im Mittelpunkt stand die »greenium« Produktrange von Koehler Paper, die Premium-Recyclingpapiere für hochwertige Anwendungen im Marken- und Verpackungsumfeld bietet. Mit greenium unterstreicht Koehler Paper seinen Anspruch, Recyclingpapiere auf höchstem Niveau anzubieten. Die Papiere überzeugen durch exzellente Optik, besondere Haptik und zuverlässige Verarbeitungs-performance und erfüllen damit die Anforderungen anspruchsvoller Marken. Gleichzeitig ermöglichen sie es Unternehmen, ihren Qualitätsanspruch mit verantwortungsbewusstem Materialeinsatz zu verbinden.

Ein Highlight der Veranstaltung war die Keynote von Olaf G. Hartmann, die die Bedeutung multisensorischer Markenerlebnisse beleuchtete. Seine zentrale Botschaft: Haptische Erlebnisse gewinnen auch in einer zunehmend digitalen Welt weiter an Bedeutung und tragen maßgeblich zur Differenzierung und emotionalen Aufladung von Marken bei. Hier setzt Koehler Paper gezielt an. Mit greenium werden hochwertige Recyclingpapiere aus 100 % Sekundärfasern zu einem erlebbaren Bestandteil der Markenwelt – und verbinden ökologische Verantwortung mit einem hochwertigen, sinnlichen Markenerlebnis.