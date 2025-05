Monkey 47 Gin setzt auf Kraftliner von Metsä Board

Mit dem Preis werden jedes Jahr außergewöhnliche Leistungen im Bereich Verpackungsdesign und -innovation ausgezeichnet. Damit ist das Display, das von der Margarethner Verpackungsgesellschaft (MVG) produziert wurde, ein gelungenes Beispiel für innovative Markeninszenierung am Point of Sale. Es wird aus hochwertigem Kraftliner von Metsä Board hergestellt.

Design mit Wirkung

Das Monkey 47 Gin-Display zeigte eindrucksvoll mit seinem einzigartigen Design. Das Besondere: Die Gin-Flaschen werden schräg auf dem Display platziert, was einen einladenden und dynamischen Effekt erzeugt und so die Sichtbarkeit der Marke erhöht. Sicherheitsnasen an den Regalen sorgen außerdem dafür, dass die Flaschen stabil stehen, wodurch Ästhetik und Funktionalität gleichermaßen zum Tragen kommen. Die detailreiche Gestaltung mit botanischen Elementen spiegelt die Markenidentität von Monkey 47 wider und zieht die Aufmerksamkeit unmittelbar auf sich.

Das sah auch die Jury des Forum Wellpappe Austria Awards. Sie würdigt Einreichungen, die sich durch Nachhaltigkeit und visuelle Attraktivität auszeichnen und die entscheidende Rolle von Verpackungen in verschiedenen Branchen unterstreichen.

Gemeinsame Innovation

Hinter dem Projekt steht eine enge Kooperation zwischen Metsä Board, Halle Karton, MVG und Pernod Ricard Austria. MVG entwarf das Display mit innovativen Produktionstechniken und Pernod Ricard Austria lieferte die kreative Vision für das Design. In Zusammenarbeit mit Halle Karton, seinem langjährigen Partner für den Vertrieb von Linern im Bogenformat, identifizierte und lieferte der finnische Kartonhersteller Metsä Board den für das Projekt passenden Premium-Kraftliner.

»Die Kombination aus dem Liner von Metsä Board und dem Fachwissen unseres Designteams ermöglichte es uns letztlich, für Pernod Ricard Austria und ihre Marke Monkey 47 etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen«, sagt Andreas Hajos, Sales Director bei MVG.

