Mondi und Amazon entwickeln papierbasierte Versandverpackung 

Protective Mailer verzichten auf die Verwendung von Luftpolsterfolie aus Kunststoff, werden stattdessen aus erneuerbaren Ressourcen hergestellt und sind zu 100 % recyclebar. »Amazon hat vor einigen Jahren aufgehört, traditionelle Luftpolsterumschläge in Europa zu verwenden, was uns vor die Herausforderung stellte, eine leichte, flexible und vollständig recycelbare Papierverpackung zu entwickeln, die den gleichen Schutz bietet«, sagte Thais Blumer, European Head of Sustainable Packaging bei Amazon. »Es war keine leichte Aufgabe, mit einer zu 100 % recycelbaren Papierhülle sowohl ein geringes Gewicht als auch einen maximalen Schutz zu erreichen, aber diese Umschläge sind einfach in der Handhabung, können von den Konsumenten zu Hause einfach recycelt werden und ermöglichen eine beschädigungsfreie Lieferung.«

Die neuen, recyclebaren Versandtaschen werden aus Mondi Kraftpapier hergestellt und sind in unterschiedlichen Größen erhältlich: Die Höhe kann an die Größe des Inhalts angepasst werden, wodurch die durchschnittlichen Paketabmessungen reduziert, der Materialverbrauch optimiert und die Versandkosten gesenkt werden! »Der Protective Mailer eignet sich für jedes Produkt, ob zerbrechlich oder sperrig, von kleinen elektronischen Geräten über Bücher bis hin zu Modeaccessoires und vielem mehr«, ergänzt Nedim Nisic, Mondi Group eCommerce Director anlässlich der Markteinführung.

Im kürzlich veröffentlichten fünften jährlichen Mondi eCommerce Report, der sich mit Trends, Analysen und Einstellungen im eCommerce befasst, haben wir festgestellt, dass 88% der Verbraucher die Schutzfunktion einer Verpackung als ihr wichtigstes Bedürfnis ansehen. Darüber hinaus gaben mehr als die Hälfte (58 %) der Umfrageteilnehmer an, dass sie erwarten, dass fast alle ihre Pakete in kompostierbaren oder recycelbaren Verpackungen geliefert werden.