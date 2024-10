Mondi übernimmt Werke von Schumacher Packaging in Westeuropa

Die Akquisition umfasst sieben Wellpappenwerke, zwei Kartonwerke und vier Werke für die Verarbeitung von Vollpappe mit insgesamt rund 2.200 Mitarbeitern. Dazu gehören die innovativen Werke in Greven und Ebersdorf, die über eine erstklassige Produktionsgeschwindigkeit und Effizienz sowie über hochqualifizierte Arbeitskräfte verfügen und die gleichen Werte mit Mondi teilen.

Mondi ist einer der weltweit führenden Verpackungshersteller mit einer breiten Palette innovativer Lösungen für Endverbraucher- und Industrieendanwendungen und einem Umsatz von 7,3 Milliarden Euro im Jahr 2023. Die 22.000 Mitarbeiter von Mondi arbeiten an 100 Produktionsstandorten in mehr als 30 Ländern, mit Schwerpunkten in Europa, Nordamerika und Afrika. »Unser Ziel war es, uns mit einem Unternehmen zusammenzuschließen, das unsere unternehmerische Vision für die Branche teilt und die Größe und Kraft hat, zusammen mit uns die Zukunft des Packaging aktiv und nachhaltig zu gestalten. Hierfür haben wir mit Mondi den idealen Partner gefunden«, erklärt Björn Schumacher, CEO von Schumacher Packaging.

Diese Akquisition ermöglicht es Mondi, seine Präsenz in der Wellpappenverarbeitung in Westeuropa auszubauen und seine Position in Deutschland, dem größten Verpackungsmarkt Europas, deutlich zu stärken. Der Abschluss der Transaktion wird für die erste Jahreshälfte 2025 erwartet.

Andrew King, CEO der Mondi Group, über die Akquisition: »Unser Fokus liegt darauf, in die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungen zu investieren und gleichzeitig Mehrwert für unsere Stakeholder zu schaffen. Die Übernahme von Schumacher Packaging erhöht unsere Wellpappenverarbeitungskapazität erheblich, erweitert unsere Reichweite in Westeuropa und bietet starke Papier-Integrationsmöglichkeiten, während wir unser Kundenangebot durch ein komplementäres faserbasiertes Produktsortiment erweitern.«

Mondi setzt auch weiterhin auf das lokale Managementteams an allen Standorten. So wird nicht nur Kontinuität für Kunden und Mitarbeitende gewährleistet, sondern auch die konsequente Fortführung der Innovations- und Nachhaltigkeitsstrategie unterstützt. Die Vereinbarung mit Mondi ist Teil der Zukunftsstrategie von Schumacher Packaging. Diese wurde im Juli dieses Jahres vorgestellt und sieht vor, das kerngesunde Unternehmen in größere, internationalere Unternehmen einzubringen. »Wir freuen uns sehr über das Abkommen mit Mondi und darauf, die Zukunft in dem noch stärkeren Verbund mitzugestalten“, so Björn Schumacher.

Zukunftssichernde Lösungen

Eine vergleichbare zukunftssichernde Lösung wurde im Juli dieses Jahres für die Tochtergesellschaft von Schumacher Packaging in Polen mit der spanischen Saica Gruppe vereinbart. Saica übernimmt dort alle Standorte – zwei hochmoderne Wellpappenwerke in Bydgoszcz und Breslau, zwei Papierfabriken, von denen eine 2023 komplett modernisiert wurde, sowie drei Service Center – sowie alle Mitarbeitenden und das Management.

