Mondi steigert Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

In seinen österreichischen Werken für die Herstellung von ungestrichenen Feinpapieren hat Mondi gute Fortschritte bei der Umsetzung des bereits angekündigten Investitionsprogramms in Höhe von 20 Mio. € gemacht. Erwartet wird, dass die Modernisierungsmaßnahmen ihre volle Wirkung, einschließlich geringerer Treibhausgasemissionen sowie höherer Energieeffizienz und Betriebssicherheit, ab dem ersten Quartal 2025 entfalten werden. Das Programm umfasst vier Schlüsselprojekte in der Zellstoff- und Papierfabrik in Kematen:

Umbau des Rückgewinnungskessels und der zugehörigen Infrastruktur zur Steigerung der Energieeffizienz und Verbesserung der Gesamtleistung, Umrüstung des Zellstofftrockners von Gasbrennern für die Lufterwärmung auf Dampfwärmetauscher zur Vermeidung von Emissionen und weiteren Verbesserung der Sicherheit; Installation eines neuen Dampfspeichers zum Ausgleich von Schwankungen des Dampfbedarfs, wodurch die Effizienz und Turbinenleistung verbessert werden, und Umrüstung der Dampfturbine mit einem neuen Rotor zur Steigerung der Stromerzeugung. Zu den weiteren Verbesserungen gehören ein neues Dampfsystem und eine Wärmerückgewinnung an der Papiermaschine sowie die Optimierung der Wickelanlage zur Verbesserung der Leistung von Kundenrollen.

Außerdem sah das Programm Modernisierungsmaßnahmen am Standort Theresienthal vor, um die Effizienz des Dampf- und Kondensatsystems der Papiermaschine zu steigern, die Automatisierung in der Zusatzstoff-Küche zu erhöhen und ein verbessertes Aufwickler-Konzept einzuführen.

»Wir sind stolz auf die Investition in Technologien zur Steigerung der Effizienz, Verringerung der Emissionen, Verbesserung der Produktqualität und Stärkung unserer Widerstandsfähigkeit. Durch diese Maßnahmen werden wir unsere Treibhausgasemissionen um 20 % reduzieren und in Zukunft rund ein Viertel weniger Gas verbrauchen. Sie leisten einen wertvollen Beitrag zu unserem Engagement für Nachhaltigkeit«, erklärt Florian Döbl, Geschäftsführer von Mondi Neusiedler.

Dieses Investitionsprogramm wurde von Mondi mit Fördermitteln aus dem NextGenerationEU-Fonds der Europäischen Union finanziert.

www.mondigroup.com