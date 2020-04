Mondi produziert Komponenten für Gesichtsmasken

Mondi stellt Komponenten für Gesichtsmasken her, die seit dem COVID-19-Ausbruch dringend benötigt werden. Das Team von Mondi Personal Care Components hat einen Weg gefunden, eine Produktionslinie in seinem Werk in Gronau in Deutschland umzustellen, um weiche, elastische Bänder herzustellen, die nun für Gesichtsmasken verwendet werden und von medizinischen Fachleuten und Verbrauchern weltweit eingesetzt werden.

Das Mondi-Werk in Gronau, Deutschland, konzentriert sich in der Regel auf die Herstellung von Materialien, die in Hygieneprodukten wie Babywindeln, Inkontinenzeinlagen für Erwachsene und Damenpflegeartikel verwendet werden. Das Werk war jedoch in der Lage, eine seiner Fertigungslinien schnell anzupassen, um ein dreilagiges, laminiertes Band herzustellen, das eine dehnbare Kunststofffolie zwischen Schichten aus weichem, nicht gewebtem Material verbindet. Die Bänder, die Mondi seinen Maskenherstellungskunden auf einer Rolle liefert, werden dann zugeschnitten und an jeder Seite einer Maske befestigt, die bequem über die Ohren des Benutzers geschlungen werden kann, um die Maske an Ort und Stelle zu halten. Dieses elastische Material ersetzt ein gummiertes Band, das die Maske am Gesicht hält, wodurch die Arbeitsgeschwindigkeit der Maschinen im Vergleich zu Gummi, das langsamer ist, erhöht wird.

„Mondi Gronau arbeitet daran, Bänder anzubieten, die mehr als eine Milliarde Vlies-Gesichtsmasken aufnehmen können. Da es eine steigende Nachfrage nach solchen Gesichtsmasken gibt, bauen wir unsere Kapazitäten auf, um diese Nachfrage zu befriedigen. Durch die Herstellung dieses weichen, elastischen Bandes sind wir in der Lage, mehr Volumen zu produzieren, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen“, sagt Dr. Michael Trinkaus, Direktor für F&E und Anwendungstechnik der Mondi-Division Personal Care Components.

