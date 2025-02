Mondi-Papiere für den Hochgeschwindigkeitsdruck 

Die High-Speed Inkjet-Papiere von Mondi sind auf Rolle oder im Bogenformat in Grammaturen von 60 bis 400 g/m² erhältlich und bieten verschiedene Oberflächenbehandlungen. Die Papiere haben eine optimierte Trocknungszeit, insbesondere die vollständig behandelten und pigmentierten Papiere. Kunden erzielen damit satte Farben, reduzieren den Tintenverbrauch und senken ihre Kosten. Mit den Produktreihen Color Copy, DNS, BIO TOP 3 und NAUTILUS bietet Mondi eines der umfangreichsten Sortimente an High-Speed Inkjet-Papieren in Bogen oder Rollen. Color Copy ist mit seidener oder glatter Oberfläche erhältlich, DNS mit rauer Oberfläche. Die Produktreihe BIO TOP 3 ist völlig chlorfrei, was dem Papier einen natürlich weißen Farbton verleiht. NAUTILUS vervollständigt das Portfolio mit einer Auswahl an Recyclingpapieren.

Wachsender Markt für High-Speed Inkjet

Der Tintenstrahldruck ist derzeit das am schnellsten wachsende Druckverfahren mit einer stetigen Wachstumsrate. Laut dem aktuellen Smithers-Bericht »The Future of Inkjet Printing to 2029 « wird der Inkjet-Markt voraussichtlich mit einer jährlichen Rate von 6,6 Prozent wachsen und bis 2029 einen Realwert in Höhe von 125,9 Mrd. USD erreichen. In Anbetracht dieses bedeutenden Wachstums ist Mondi weiterhin bestrebt, qualitativ hochwertige Papierlösungen anzubieten, die mit der fortschreitenden Inkjet-Technologie und den sich entwickelnden Anforderungen der Branche in Einklang stehen. »Mondi treibt die Innovation im Inkjet-Druck weiter voran und liefert innovative Lösungen, die sich mit den Marktanforderungen weiterentwickeln und gleichzeitig einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit haben«, sagt Bernhard Cantzler, Marketing und Sales Director bei Mondi Uncoated Fine Paper.

Mondi erweitert das NAUTILUS ProCycle Portfolio

Das Sortiment ist ein Beweis dafür, wie Mondi hohe Qualität liefert und gleichzeitig die Kreislaufwirtschaft fördert. Es wird zu 100 Prozent aus Post-Consumer-Abfällen hergestellt und umfasst Grammaturen von 100, 120, 160, 200 und 300 g/m² für Bögen sowie 100 und 120 g/m² für Rollen. Mit einem Weißgrad von 135 und einer ISO-Helligkeit von 100 entspricht NAUTILUS ProCycle den Spezifikationen der International Commission on Illumination (CIE). Darüber hinaus erfüllt es die höchsten Nachhaltigkeitsstandards und -zertifizierungen, darunter Cradle to Cradle Certified Bronze, Blauer Engel, FSC und EU Ecolabel. »Wir nehmen unser Engagement für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sehr ernst und wollen unsere Kunden bei der ressourcenschonenden Nutzung unserer Produkte unterstützen«, so Bernhard weiter.