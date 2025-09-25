Mondi erneuert Online-Plattformen

Das Redesign von myMondi.shop, der E-Commerce- und Serviceplattform für schnelle, direkte Bestellungen und Self-Service für Kunden, bietet eine moderne, übersichtliche Benutzeroberfläche mit verbesserter Navigation und höherer Geschwindigkeit. Dadurch wird jede Interaktion intuitiver und schneller. Ob beim Durchstöbern des Produktkatalogs, beim Verwalten von Bestellungen oder beim Zugriff auf wichtige Dokumente. Die Plattform ist in zehn Sprachen verfügbar, sodass Kunden myMondi.shop in ihrer bevorzugten Sprache nutzen können.

Durch die Aktualisierung ist das Layout übersichtlicher und zeitgemäßer gestaltet. Es vereinfacht Aufgaben und gewährleistet einen schnelleren Zugriff auf wichtige Funktionen. Der optimierte Checkout-Prozess bietet einen reibungsloseren Bestellprozess. Eine bedeutende Erneuerung ist die Funktion »Get Prices«, die es Kunden ermöglicht, sofort Preise für Produkte einzusehen, die sie bisher noch nicht gekauft haben. Dies vereinfacht und beschleunigt den Bestellprozess und fördert gleichzeitig die Entdeckung weiterer Produkte.

Portal für Papier-Know-how

myMondi.net ist die zentrale Anlaufstelle für Wissen und Inspiration – und das in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Das Kernstück von myMondi.net ist der vollständig überarbeitete Paper Finder. Mondi hat das zentrale Tool optimiert und gleichzeitig erweitert, um das umfangreiche technische Portfolio sowie das Sortiment für die Weiterverarbeitung zu integrieren.

myMondi.net präsentiert sich auch mit einem frischen Design, das die Aufmerksamkeit auf wichtige Marken wie PERGRAPHICA, Color Copy und NAUTILUS lenkt, und bietet detaillierte Informationen langjährigen Papiermarken wie IQ, MAESTRO, Niveus und DNS.

Ein weiteres Highlight ist die Application Gallery. Mondi präsentiert dort Referenzprojekte und zeigt zugleich zwei zentrale Elemente seiner Markenwelt, indem kreative Ideen in praktische Anwendungen umgesetzt werden. Der neu gestaltete Bereich »Nachhaltigkeit« bietet aktualisierte Infomaterialien, darunter den »Sustainable Paper Guide«, sowie Einblicke in den Nachhaltigkeitsansatz für ungestrichene Feinpapiere (UFP). Der »Guide to Premium Print« liefert Kreativen und Verlagen klare, praxisorientierte Empfehlungen zur Auswahl hochwertiger Papiere und zur Realisierung exzellenter Druckergebnisse.

Neu gestaltet mit Fokus auf Kundenorientierung

»Der Relaunch ist das Ergebnis eines intensiven Austauschs mit unseren Kunden, deren Feedback zu den Verbesserungen beigetragen hat. Unser Ziel war es, Plattformen zu gestalten, die nicht nur einfacher, schneller und intuitiver funktionieren, sondern vor allem genau das widerspiegeln, was unseren Kunden in ihrer Nutzererfahrung am wichtigsten ist«, sagt Bernhard Cantzler, Sales and Marketing Director bei Mondi Uncoated Fine Paper.»Kundenorientierung ist für uns nicht nur ein Grundsatz, sondern gelebte Praxis. Wir verbessern uns kontinuierlich, um die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen. Denn echten Mehrwert zu schaffen, steht im Zentrum unseres Handelns«, ergänzt Cantzler.