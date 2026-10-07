Mondi druckt Kärcher-Verpackung auf braunem Karton

Die Kunststoffkomponenten der neuen Kärcher-Kehrmaschine bestehen zu 30 Prozent aus Recyclingmaterial. Die braune Verpackung soll diesen Ansatz auch optisch vermitteln. Gleichzeitig musste Mondi die Anforderungen an Farbwiedergabe, Kontrast und Lesbarkeit erfüllen. Dazu setzt das Unternehmen einen mehrfarbigen Digitaldruck mit optionalem Weißunterdruck ein. Dieser schafft die Grundlage, um das charakteristische Kärcher-Gelb auf dem braunen Karton präzise wiederzugeben. Laut Mondi lassen sich auch kleine Schriften, filigrane Gestaltungselemente und EAN-Barcodes mit scharfen Konturen drucken.

Die Produktion erfolgt im Computer-to-Print-Verfahren ohne Druckplatten. So können die Verpackungen bedarfsgerecht hergestellt und Übermengen vermieden werden. Zum Einsatz kommen wasserbasierte Druckfarben, die nach Angaben von Mondi vom unabhängigen Prüfinstitut Swiss Quality Testing Services (SQTS) für den Einsatz auf Primärverpackungen freigegeben wurden.

Janis Walker, Lead Buyer Packaging bei Kärcher, betont, dass die Verpackung das Nachhaltigkeitskonzept des Produkts sichtbar mache und zugleich die Anforderungen an Farbwiedergabe, Gestaltung und Markenpräsenz erfülle.

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