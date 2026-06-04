Die Serie wurde für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) entwickelt – darunter Fotostudios, Einzelhändler, Copyshops, Bildungseinrichtungen und Architekturbüros. Der neue Großformat-Drucker kombiniert hohe Bildqualität und vereinfachte Arbeitsabläufe auf einer einheitlichen Plattform. Die Markteinführung untermauert die allgemeine Dynamik von HP im Großformatdruck, einschließlich kontinuierlicher Innovationen bei der Workflow-Automatisierung des HP PrintOS Production Hub und der zunehmenden Akzeptanz der HP Latex FS70 W bei Kunden.

Aufbauend auf einer bewährten Plattform mit weltweit mehr als 40.000 installierten Geräten vereinen die neuen Großformat-Drucker die Stärken der Vorgängermodelle HP DesignJet Z6 und Z9. »Druckdienstleister müssen heute mit weniger mehr erreichen – schnellere Durchlaufzeiten, breitere Anwendungsmöglichkeiten und gleichbleibende Qualität«, erklärt Daniel Martinez, SVP und Division President, HP Large Format Printing. »Die Druckerserie Plus Edition wurde entwickelt, um die Präzision, Qualität und Produktivität zu liefern, die Kunden für profitables Wachstum benötigen.«

Die HP DesignJet Z6 und Z9⁺ Plus Edition sind für Anwendungen konzipiert, die von professioneller Fotografie und Grafiken für den Einzelhandel bis hin zu Postern und technischen Drucken reichen. Dank der HP Pixel Control-Technologie und der HP Vivid Photo-Tinten liefern die Drucker scharfe Details, sanfte Farbverläufe sowie wasser- und lichtbeständige Drucke.1 Die Dual-Drop-Technologie von HP ermöglicht zudem hochwertige Druckergebnisse ohne den Einsatz heller Tinten und trägt so dazu bei, die Produktivität bei verschiedenen Medientypen aufrechtzuerhalten.

Der HP DesignJet Z9⁺ Plus Edition-Drucker ist für farbkritische Anwendungen konzipiert, darunter professionelle Fotografie und High-End-Grafiken. Er verfügt über ein integriertes Spektralphotometer2 für eine konsistente Farbkalibrierung und den optionalen HP Gloss Enhancer für eine verbesserte Glanzgleichmäßigkeit3. Neue Produktivitätsdruckmodi steigern die Druckleistung um bis zu 90 Prozent4. Darüber hinaus tragen die Unterstützung von zwei Rollen, der automatische Rollenwechsel und ein integrierter vertikaler Trimmer dazu bei, manuelle Eingriffe und die Nachbearbeitungszeit zu reduzieren5.

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