Mit Wellpappenverpackungen können Lebensmittelabfälle reduzieren werden

Das Whitepaper – »Verpackungen als Wettbewerbsvorteil in der Lebensmittelversorgungskette« – zeigt, wie der Umgang mit Herausforderungen hinsichtlich der Verpackungsleistung in den komplexen Lieferketten von heute zu Produktverlusten, Störungen und Imageschäden führen kann. Lebensmittelhersteller und Einzelhändler agieren in einem Umfeld zunehmend anspruchsvoller Lieferketten. Die Sicherstellung der Produktqualität, der Umgang mit Margendruck sowie das Erfüllen steigender Verbraucheranforderungen erfordern kontinuierliche Aufmerksamkeit und hohe Widerstandsfähigkeit.

Untersuchungen zeigen, dass 70 %[1] der Verbraucher keine sichtbar beschädigten Produkte kaufen – ein Umstand, der den Druck auf Hersteller und Handel weiter erhöht, eine einwandfreie Warenpräsentation am Point of Sale sicherzustellen. Das Whitepaper unterstützt Lebensmittelhersteller, Einzelhändler und Logistikpartner mit fundierten Erkenntnissen, die dabei helfen, Wellpappenverpackungen als strategisches Instrument zur Abfallvermeidung und zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu betrachten.

Da jährlich ein Drittel der weltweiten Lebensmittelproduktion[2] verschwendet wird, können bereits kleine Verbesserungen Unternehmen dabei helfen, mit knappen Margen, steigenden Erwartungen und anhaltendem operativem Druck umzugehen. Das Whitepaper beschreibt, wie gut durchdachte Wellpappenlösungen die Stabilität erhöhen, Stapeldruck standhalten, Verpackungsprozesse beschleunigen und die Produktqualität während langer und komplexer Vertriebswege gewährleisten.

Paulus Goëss, COO Corrugated Solutions bei Mondi, sagt: »Verpackungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Lebensmittelabfällen. Strategisch konzipiert schützen sie das Produkt, gewährleisten reibungslose Prozesse und reduzieren versteckte Kosten, die insbesondere unter herausfordernden Bedingungen in der Lieferkette entstehen.« Die Ergebnisse bieten praxisnahe Handlungsempfehlungen, die Unternehmen der Lebensmittelbranche dabei unterstützen, ihre Lieferketten robuster zu gestalten, kategoriespezifische Herausforderungen zu bewältigen und verlustbedingte Kosten zu reduzieren. Die im Whitepaper beschriebenen Ansätze sind branchenübergreifend einsetzbar – von frischen Produkten über Snacks und Süßwaren bis hin zu gekühlten Waren – und helfen Unternehmen, eine konsistente Produktqualität im großen Maßstab sicherzustellen.

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www.mondigroup.com

[1] NielsenIQ (2019) ‘A ‘natural’ rise in sustainability around the world’.

[2] United Nations Environment Programme (2024) Food Waste Index Report 2024.