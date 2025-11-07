Mit Boardmaster durchgestartet

Dazu hat das bereits 1927 gegründete Familienunternehmen mit heute 900 Mitarbeitenden insgesamt 60 Millionen Dollar in einen neuen Standort mit hochautomatisierter Produktion investiert, um damit das Unternehmen wettbewerbsfähig auf die Zukunft aus-zurichten. Southern Champion Tray produziert nachhaltige Verpackungen insbesondere für die Lebensmittelindustrie, u.a. für den Einzelhandel, Bäckereien oder Lieferdienste und reagiert mit der Boardmaster flexibel auf die steigende Nachfrage nach individuell gestalteten Verpackungen seiner Kunden.

Die Boardmaster ersetzt eine 25 Jahre alte Maschine und bietet mit ihren Non-Stopp-Jobwechseln, der automatisierten Platteneinrichtung, der KI gesteuerten Scanner-Technologie Intellimatch, die zu einer drastischen Verringerung der Makulatur führt, eine neue Dimension an Effizienz und Qualität. Dadurch konnte SCT seine Produktivität deutlich steigern und die Lie-ferzeiten verkürzen – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, da das Unternehmen das ehrgeizige Ziel verfolgt, „jede Interaktion für den Kunden mühelos zu gestalten“.

»In der Vergangenheit war der Flexodruck für kleinere Auflagen nicht effizient genug, aber mit der Boardmaster hat das geändert und damit unsere Erwartungen übertroffen – nicht nur in puncto Effizienz, sondern auch hinsichtlich Druckqualität und Bedienkomfort. Sie ist ein zentraler Baustein unserer Strategie, den Kundenservice neu zu definieren,» so Brian Hunt, CEO, Southern Champion Tray.

Mit einer Produktionsgeschwindigkeit von bis zu 600 m/min und einer Bahnbreite von 1425 mm ist die Boardmaster doppelt so produktiv wie die bisher bei SCT installierte Anlage. Die integrierte Trocknungstechnologie eröffnet zudem neue Möglichkeiten für das Aufbringen von Beschichtungen, mit denen sich künftig Kunststoffbeschichtungen ersetzen lassen.

